[{"available":true,"c_guid":"eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","shortLead":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","id":"20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aa21f-7215-4303-abcd-c21b93ac1415","keywords":null,"link":"/elet/20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","timestamp":"2019. október. 06. 08:59","title":"Szakadékba zuhant és meghalt két futó egy romániai maratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán, a szombati versenynapon.","shortLead":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán...","id":"20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3043a05f-a917-4112-b6fa-5501dd95a43b","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","timestamp":"2019. október. 05. 20:30","title":"Hosszú fölényes győzelme az úszó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok megtiltották, sok tüntető mégis eltakarta az arcát.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok...","id":"20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390d49c-3d00-46c3-b488-3282a95bf17b","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 06. 12:34","title":"Büszkén viselik a maszkot a hongkongi tüntetők, pedig börtön járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f94825-ac91-427e-8e9d-8d0c13d51401","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 18 éves tehetség megsérült, így rá sem számíthat a labdarúgók szövetségi kapitánya. A középpályáról rajta kívül Pátkai és Nagy is hiányozni fog.","shortLead":"A 18 éves tehetség megsérült, így rá sem számíthat a labdarúgók szövetségi kapitánya. A középpályáról rajta kívül...","id":"20191007_magyar_labdarugo_valogatott_horvatorszag_eb_selejtezo_szoboszlai_dominik_marco_rossi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f94825-ac91-427e-8e9d-8d0c13d51401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9601b75d-a3a2-433b-811d-94dc9111a7d6","keywords":null,"link":"/sport/20191007_magyar_labdarugo_valogatott_horvatorszag_eb_selejtezo_szoboszlai_dominik_marco_rossi","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Szoboszlai Salzburgban maradt, bajban a válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","shortLead":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","id":"20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b3c348-6272-4798-8db1-5758a4106aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","timestamp":"2019. október. 07. 12:24","title":"Eddig a rezsiutalványok közel kétharmadát váltották be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas indokból elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal és kifosztással vádolja.","shortLead":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas...","id":"20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0195b0-d8c4-49c3-b301-5cd00bad5768","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:13","title":"Életfogytiglant is kaphat a soroksári gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","shortLead":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","id":"20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e147f23f-7939-4198-b5df-d03df6dcf918","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","timestamp":"2019. október. 07. 17:12","title":"Gyanútlanul beültek a Jokerre, és egyszer csak megjelent ott Joaquin Phoenix (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás felkiáltással megszállták a Rijksmuseum környéki utakat.","shortLead":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás...","id":"20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bf0261-bf7f-42b8-a442-60f18ebe0c54","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","timestamp":"2019. október. 07. 13:37","title":"Londonban és Amszterdamban több tucat klímatüntetőt állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]