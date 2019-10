A New York Times újságírója súlyos vádakat fogalmaz meg könyvében.

Az oroszok a Deutsche Bankon keresztül pénzelték Donald Trumpot?

Ezt a kérdést feszegeti David Enrich, a New York Times pénzügyi rovatának vezetője, aki könyvet írt a témáról Sötét tornyok (Dark Towers) címmel. A Deutsche Bank 2,5 milliárd dolláros kölcsönt adott összesen annak a Donald Trumpnak, akivel az amerikai bankok már nem álltak szóba, mert a fizetésképtelenség határára jutott el. "Az elmúlt húsz évben a Deutsche Bank volt az egyetlen olyan bank, mely hiteleket nyújtott Donald Trumpnak, és ugyanez a Deustche Bank volt az, amely a legbensőségesebb kapcsolatot alakított ki a Putyinhoz közeli oligarchákhoz és orosz bankokhoz" - állította David Enrich amikor az MSBNC televízió stúdiójában erről a kérdésről faggatták.

David Enrich a New York Timesban részletesen beszámol arról, hogy informátora meglehetősen kétes figura: Val Broeksmit lepukkant zenész, aki komoly kábítószer-problémákkal küzd. Édesapja viszont a Deutsche Bank "élő lelkiismerete" volt, aki 2014-ben öngyilkos lett, amikor a nyomozók kínos kérdéseket tettek fel a tekintélyes német bank amerikai és orosz ügyleteit érintően. William Broeksmit öngyilkossága után a fia hozzájutott fontos információkhoz, melyek most lehetnek igazán érdekesek, amikor a demokraták impeachment-tel fenyegetik Donald Trumpot.

Hazaárulónak nevezte Trump az ellene vizsgálódó bizottsági elnököt

A washingtoni képviselőház hírszerzési bizottságának az elnöke ugyanis arra kiváncsi: az oroszok nem a Deutsche Bankon keresztül pénzelték Donald Trumpot? Először segítették annak elnökválasztási kampányát, azután pedig zsarolhatják azzal, hogy felvásárolták az USA elnökének adósságát. Trump mindenesetre minden jogi eszközt bevet annak érdekében, hogy a Deutsche Bank ne közölje a vele kapcsolatos információkat. Putyin elnök szóvivője is közölte: csakis orosz hozzájárulással tehetik közzé Trump és Putyin titkos telefonbeszélgetéseit.

Adam Schaff, a képviselőház hírszerzési bizottságának az elnöke tanúként kívánja meghallgatni a Deutsche Bank öngyilkosságot elkövetett vezetőjének fiát. "Más forrásból ellenőriztem Val Broeksmit állításait és igaznak találtam azokat!" - írta a New York Times-ban David Enrich, akinek a könyve valószínűleg csak jövőre jelenik meg.

Konkrét vádak Trump ellen

2017-ben az USA elnökének 130 millió dolláros tartozása volt a Deutsche Bankkal szemben. Mi lett ezzel? A Kushner ingatlan vállalat 285 millió dolláros hitelt kapott a Deutsche Banktól 2016-ban épp a választási kampány idején. Miért? Jared Kushner Trump elnök veje és kampányának esze volt. Jelenleg főtanácsadó a Fehér Házban. Kulcsfontosságú szereplő, mert ő tartja a kapcsolatot az amerikai zsidó közösséggel illetve Izraellel.

Kérdés az is, hogy a Deutsche Bank mit tud Trump és családja adózási szokásairól? Trump nem tagadja, sőt büszkélkedik vele: régóta nem fizet adót. Sokan kíváncsiak rá: ez mégiscsak miképp lehetséges? Bírói ítélet alapján a Deutsche Bank elismerte: rendelkezik a Trump család néhány tagjának adózási dokumentumaival. Azt is közölte a bank, hogy bírói utasításra kiszolgáltatja a kérdéses okmányokat a washingtoni kongresszusnak. Trump ügyvédei mindent elkövetnek, hogy ez ne következzen be.

Impeachment az elnökválasztási kampány kellős közepén?

Ezzel fenyegeti a demokrata ellenzék az USA elnökét. Jogi eszközökkel eltávolítani az Egyesült Államok elnökét meglehetősen körülményes eljárás és nagyon komoly politikai támogatás kell hozzá. A demokraták jelenleg többségben vannak a képviselőházban, de a szenátusban nem. Ráadásul minden honatyának mérlegelnie kell: mit gondolnak a választópolgárok egy esetleges impeachment-ről. Trump szokásos fellengzős stílusában egyenesen polgárháborúval fenyegette meg ellenfeleit arra az esetre, ha megindítanák az eljárást az elmozdítására.

Adam Schaff, a hírszerzési bizottság elnöke egyelőre csak annyit közölt, hogy a Deutsche Bank főnök fia hamarosan tanúskodni fog. Val Broeksmit az FBI-nak már vallomást tett, de annak alapján Mueller különleges ügyész nem talált kellő okot Trump meggyanúsítására. Kérdés, hogy mit tud mondani a 43 éves, drogproblémákkal küszködő zenész a washingtoni képviselőház hírszerzési bizottsága előtt, mert ettől függhet az, hogy megindul-e az impeachment eljárás Donald Trump ellen.