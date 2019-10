Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","shortLead":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","id":"20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e2a00a-3bb3-4875-97b4-f96165a2e8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","timestamp":"2019. október. 16. 19:47","title":"Hűvösre kerültek az orgazdák, csökken az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó az összehajtható telefont. Hamarosan érkezik a Huawei Mate X.","shortLead":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó...","id":"20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9002f36-10a4-411d-af1d-c1e8d867e524","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","timestamp":"2019. október. 16. 17:03","title":"Napokon belül piacra kerülhet a Huawei összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytatódtak a tüntetések és az összetűzések a rendőrséggel kedd este is Katalóniában.","shortLead":"Folytatódtak a tüntetések és az összetűzések a rendőrséggel kedd este is Katalóniában.","id":"20191015_barcelona_katalonia_tuntetes_rendorok_fuggetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcdcb52-28d8-410f-813b-a4dff2387e04","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_barcelona_katalonia_tuntetes_rendorok_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 15. 21:13","title":"Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre számít, mint korábban. Magyarországon az éves felülvizsgálat megállapításai szerint a célok jók, de konkrét lépésekre van szükség az elérésükhöz.","shortLead":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre...","id":"20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d23045e-c031-4021-b81a-87b1c3f0ee08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","timestamp":"2019. október. 15. 17:39","title":"Az IMF megvizsgálta Magyarországot: a célok jók, ideje tenni értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik kerületi polgármesterválasztást. A Demokratikus Koalíció politikusa a hvg.hu-nak azt mondta: nem szokása megváltoztatni az ígéreteit, ezért még mindig elfogadható kiindulópontnak tartja az éjféli zárórát a bulinegyedben. Ez alól csak azok kaphatnának felmentést, akik tesznek a zajártalom és a kosz ellen. Nem fognak örülni az Airbnb-lakáskiadók sem. ","shortLead":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik...","id":"20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08c261-deeb-4499-8b5e-fdc06f13e508","keywords":null,"link":"/itthon/20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","timestamp":"2019. október. 15. 17:00","title":"Éjféli záróra és megrendszabályozott Airbnb-k – mihez kezd a bulinegyeddel Niedermüller Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd0705a-691a-4d77-8c1f-2b6223ec5594","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Forradalmat nem kapni pénzért, a forradalomért önmagadat kell odaadni - írja nemrégiben magyarul is megjelent könyvében Nadya Tolokonnikova. Részlet a Pussy Riot alapítójának könyvéből.","shortLead":"Forradalmat nem kapni pénzért, a forradalomért önmagadat kell odaadni - írja nemrégiben magyarul is megjelent könyvében...","id":"20191015_Ezt_a_dontest_mindenkinek_meg_kell_hoznia_ne_eljunk_hazugsagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd0705a-691a-4d77-8c1f-2b6223ec5594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6c34e7-cf7d-4323-b74b-eff2b202cf57","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191015_Ezt_a_dontest_mindenkinek_meg_kell_hoznia_ne_eljunk_hazugsagban","timestamp":"2019. október. 15. 16:15","title":"\"Ezt a döntést mindenkinek meg kell hoznia: ne éljünk hazugságban!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem félni kell, kihasználni – vélekedik Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a mesterséges intelligenciáról. Szerinte nagyon fontos, hogy a társadalmon belül is tudatosítsák az MI jelentőségét.","shortLead":"Nem félni kell, kihasználni – vélekedik Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a mesterséges...","id":"20191015_palkovics_laszlo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a976bc26-a218-4c45-bc67-3a60abe34a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_palkovics_laszlo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. október. 15. 16:23","title":"Palkovicsék felokosítják a magyarokat a mesterséges intelligenciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eljárást indított a budaörsi polgármester bejelentése után.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított a budaörsi polgármester bejelentése után.","id":"20191015_Megtamadtak_Wittinghoff_Tamas_edesapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e9851-4729-44a8-83c2-0e929496ce69","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Megtamadtak_Wittinghoff_Tamas_edesapjat","timestamp":"2019. október. 15. 14:23","title":"Fellökték az utcán Wittinghoff Tamás 90 éves apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]