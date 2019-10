Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek Brüsszelből, Londonból, Belfastból és Berlinből.","shortLead":"Egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek Brüsszelből, Londonból, Belfastból és Berlinből.","id":"20191017_Megjosolhatatlan_sikerule_most_kiegyezni_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65386883-9e12-4fe2-a84e-d194cc907a6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Megjosolhatatlan_sikerule_most_kiegyezni_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 17. 10:15","title":"Megjósolhatatlan, sikerül-e most kiegyezni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","shortLead":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","id":"20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44f9a4-b93c-4f64-a650-7846e92722a7","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","timestamp":"2019. október. 15. 22:14","title":"Stábja tagadja, hogy a horvát reality-sztár Borkaiékkal jachtozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99da0870-e806-4860-af2e-bf0f2238851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zavarja Csorbai Ferencet, hogy alig támogatták.","shortLead":"Nem zavarja Csorbai Ferencet, hogy alig támogatták.","id":"20191016_Atveszi_a_mandatumat_a_mohacsi_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99da0870-e806-4860-af2e-bf0f2238851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e214d30-a404-459d-bcc6-6003f83c577c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Atveszi_a_mandatumat_a_mohacsi_polgarmester","timestamp":"2019. október. 16. 22:02","title":"Átveszi a mandátumát a mohácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","shortLead":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","id":"20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715e9169-1887-4c7e-b7cc-f34bb85f47b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","timestamp":"2019. október. 15. 20:36","title":"Megint drónok miatt kellett lezárni Ferihegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két anyagi káros baleset történt Hatvan térségében, kilenc jármű ütközött össze.","shortLead":"Két anyagi káros baleset történt Hatvan térségében, kilenc jármű ütközött össze.","id":"20191016_tomegbaleset_m3_hatvan_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840faab8-8a15-48b6-b8c2-d987109b0fe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_tomegbaleset_m3_hatvan_torlodas","timestamp":"2019. október. 16. 09:30","title":"Tömegbaleset után kilométeres dugó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak a hegyekben maradt 20 fok alatt a hőmérséklet, Körösszakálon strandidő volt.","shortLead":"Csak a hegyekben maradt 20 fok alatt a hőmérséklet, Körösszakálon strandidő volt.","id":"20191015_Jol_erzi_hogy_hoseg_van_kis_hijan_rekormeleget_mertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d710055-2d95-4b49-8980-184f1ddc0a4c","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Jol_erzi_hogy_hoseg_van_kis_hijan_rekormeleget_mertek","timestamp":"2019. október. 15. 17:15","title":"Jól érzi, hogy hőség van, majdnem rekordmeleget mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Borkai kilépett a Fideszből, de a párt támogatását várja, megrázó Hableány-felvételek és egy dokumentumfilm meglepő keletkezéstörténete. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Borkai kilépett a Fideszből, de a párt támogatását várja, megrázó Hableány-felvételek és egy dokumentumfilm meglepő...","id":"20191015_Radar360_Gulyas_Borkaifaktorrol_beszel_Orban_Erdogannak_igerget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bad57e-75d6-4224-bffa-3db6d90bd365","keywords":null,"link":"/360/20191015_Radar360_Gulyas_Borkaifaktorrol_beszel_Orban_Erdogannak_igerget","timestamp":"2019. október. 15. 17:30","title":"Radar360: Gulyás Borkai-faktorról beszél, Orbán Erdogannak ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","shortLead":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","id":"20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8906f547-3969-4221-b8e1-50149cd38c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","timestamp":"2019. október. 15. 16:16","title":"Üres, leplombált urnát találtak az utcán Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]