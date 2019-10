Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási intézményt. ","shortLead":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási...","id":"20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c835060c-e7d9-4fda-ae95-276721e5eb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 20. 20:08","title":"Radikális muszlim tanokat hirdető alapítvány nyit iskolát Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik vele az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján. ","shortLead":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik...","id":"20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a154b-df8f-4ed4-b9ac-8b3fb7359aff","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 13:19","title":"Megzavarták Orbán Viktor beszédét - percről percre a parlament üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. ","shortLead":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. Az értesülést a hvg.hu-nak megerősítették Karácsony stábjából.","id":"20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ea6a4-a276-436f-be03-a1405847bb01","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","timestamp":"2019. október. 22. 12:50","title":"Még egy helyettest kinézett magának Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek egy óbudai lakásba.","shortLead":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek...","id":"20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b5a55c-07a3-4080-817e-5374e51546e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","timestamp":"2019. október. 22. 15:33","title":"Letartóztatták azt a három férfit, akik kirámoltak egy óbudai lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","id":"20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc1941d-ac9a-4b04-a747-68e063e2a17d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:00","title":"Uzsorázás és csalás miatt ítélték el Nyírpilis polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","shortLead":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","id":"20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc2a3b5-c39a-4fcd-ab00-a8d109c65188","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. október. 22. 07:08","title":"Marad a napos idő, de két megyére is figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","shortLead":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","id":"20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fae6dc-cf88-47e2-87b3-8e4a2ffaeb35","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. október. 21. 05:09","title":"Nem tágít a nyár, akár 28 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]