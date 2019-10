Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje...","id":"20191024_Erdogan_megint_menekultaradattal_fenyegeti_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4983d3d6-db18-4970-b1a9-d6eab5717799","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Erdogan_megint_menekultaradattal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2019. október. 24. 17:11","title":"Erdogan megint menekültáradattal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408","c_author":"IKEA","category":"brandcontent","description":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető, minőségi alvás, akkor nincsenek energikus nappalok sem. Ha nem tudunk éjszaka feltöltődni, akkor oda a kreatív, innovatív munka vagy a mosoly az arcunkról a családi reggelinél. Mutatunk 7 tippet ahhoz, hogy okosra, szépre és kiegyensúlyozottra aludhassuk magunkat. ","shortLead":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető...","id":"20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8453a8-3ea0-4796-9fee-7a456badd4fa","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Szép álmokat! – Tippek a jó és igazán pihentető alváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckilenc kínai állampolgár holttestét találták meg Anglia délkeleti részén a bolgár rendszámú hűtőkamionban, erősítette meg a rendőrség a brit sajtó értesüléseit.","shortLead":"Harminckilenc kínai állampolgár holttestét találták meg Anglia délkeleti részén a bolgár rendszámú hűtőkamionban...","id":"20191024_anglia_halalkamion_kinaiak_lehetnek_az_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bfd11f-6915-40d5-af04-514661ea63be","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_anglia_halalkamion_kinaiak_lehetnek_az_aldozatok","timestamp":"2019. október. 24. 13:01","title":"Kínaiak utaztak az angliai halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 70-es verzióját, amelyben például azt is megnézhetjük, hányszor próbáltak meg leselkedni utánunk a weboldalak, és ehhez milyen módszert használtak.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 70-es verzióját, amelyben például azt is megnézhetjük, hányszor próbáltak meg...","id":"20191024_mozilla_firefox_bongeszo_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d621dd-c20f-4e9a-8c44-dcc9312c457d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mozilla_firefox_bongeszo_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. október. 24. 10:33","title":"Firefox böngészőt használ? Frissítsen rá, van benne néhány érdekesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez. Kinyitottuk a HVG ezt feldolgozó, harminc évvel ezelőtti számát.","shortLead":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez...","id":"20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eb2f9c-1d41-438d-a7b0-712c016a7bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","timestamp":"2019. október. 23. 11:00","title":"Éppen 30 éve született meg a „közepesen erős köztársaság” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","shortLead":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","id":"20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5287c7e-43bf-4fb0-b578-de9bf669288a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","timestamp":"2019. október. 24. 11:20","title":"Döntött az EU Törvényszéke: Törlik a Rubik-kocka európai uniós védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti fellépésére. A zenekar 2000-ben futott be a Mad About You című dallal, jövőre pedig Belgiumot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Többek között erről is beszélgettünk a magyarországi koncert előtt.","shortLead":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti...","id":"20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39847862-1fc6-4165-9858-4808cc9ddcda","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","timestamp":"2019. október. 24. 14:58","title":"„A közönség szeretete feltölt minket, sohasem unalmas játszani” – Hooverphonic-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben. A maradványt felhasználva a szakértők rekonstruálták, kihez tartozott.","shortLead":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben...","id":"20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb2744-14b2-4c2a-b386-5e9d7e1abf94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","timestamp":"2019. október. 24. 11:03","title":"Arcot rajzoltak a 600 éves koponyának, az eredmény döbbenetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]