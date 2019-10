Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Uruguay elleni találkozót 68 ezren kísérhetik figyelemmel a helyszínen.","shortLead":"Az Uruguay elleni találkozót 68 ezren kísérhetik figyelemmel a helyszínen.","id":"20191028_Nincs_mar_jegy_a_Puskas_Arena_avatojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1018c85b-5771-40f3-a09d-b620a10207ce","keywords":null,"link":"/sport/20191028_Nincs_mar_jegy_a_Puskas_Arena_avatojara","timestamp":"2019. október. 28. 12:36","title":"Nincs már jegy a Puskás Aréna avatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","shortLead":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","id":"20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb4f3b4-ca4d-48a0-be08-10eab666e89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","timestamp":"2019. október. 26. 19:48","title":"Megvannak a lottószámok, joker telitalálat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a343782b-ebd2-4465-b5f8-a62d34bd2afc","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Rengeteg húst eszünk, ami már a bolygó jövőjét is fenyegeti, ezért előbb-utóbb nagy eséllyel felül kell vizsgálnunk a húsfogyasztási szokásainkat. 