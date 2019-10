Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","id":"20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23a217-eff4-4dd8-af9c-7a0169709955","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","timestamp":"2019. október. 29. 12:25","title":"Karácsony Gergely Budapestre csatornázná az EU-s pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert vagy akár Falco síremlékét. Letölthető audio guide mutatja be a hely történelmi és építészeti sokszínűségét, illetve a Temetkezési Múzeum tárlatát.\r

