[{"available":true,"c_guid":"c913065a-ee22-421f-b717-6b0cd7aa740c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-SZDSZ-korszak több politikusa is a városi tulajdonú cégek igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába került a Fővárosi Közgyűlés döntései alapján.","shortLead":"Az MSZP-SZDSZ-korszak több politikusa is a városi tulajdonú cégek igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába került...","id":"20191105_Gyurcsanykormany_minisztere_is_felbukkant_a_BKK_igazgatosagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c913065a-ee22-421f-b717-6b0cd7aa740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f94c6a8-36cc-4b6e-920a-8f60b3a971e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Gyurcsanykormany_minisztere_is_felbukkant_a_BKK_igazgatosagaban","timestamp":"2019. november. 05. 21:19","title":"A Gyurcsány-kormány minisztere bekerült a BKK igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a182f1c2-98d8-4a96-bcdb-17fe9e15e22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat pumpát lopott el egy kamionsofőr Kecskeméten, a házkutatás során három pisztolyra meg egy revolverre és lőszerekre bukkantak a rendőrök. ","shortLead":"Hat pumpát lopott el egy kamionsofőr Kecskeméten, a házkutatás során három pisztolyra meg egy revolverre és lőszerekre...","id":"20191105_pumpa_lopas_kamionsofor_rendorseg_lofegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a182f1c2-98d8-4a96-bcdb-17fe9e15e22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e5aed2-6a4c-44e3-a59d-2292e67e136c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_pumpa_lopas_kamionsofor_rendorseg_lofegyver","timestamp":"2019. november. 05. 09:10","title":"Pumpákat lopott a kamionsofőr, aztán a rendőrök pisztolyokat találtak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","shortLead":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","id":"20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022322a7-7c95-428e-8e9e-84f75a9eee7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","timestamp":"2019. november. 05. 08:42","title":"Jegyárcsökkentés lesz az árrekorder budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596d8eac-3439-439a-883a-d148ef9586a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Végül is komoly feladatuk van: a farkasokat kell távol tartaniuk.","shortLead":"Végül is komoly feladatuk van: a farkasokat kell távol tartaniuk.","id":"20191105_Ilyen_ontudatos_lamakat_meg_nem_lattunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596d8eac-3439-439a-883a-d148ef9586a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb25d982-d7c7-460c-bab3-006dcc6eb843","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ilyen_ontudatos_lamakat_meg_nem_lattunk","timestamp":"2019. november. 05. 09:31","title":"Ilyen öntudatos lámákat még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","shortLead":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","id":"20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deecab4b-e90e-483f-b6ce-d82831d7b788","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","timestamp":"2019. november. 06. 14:12","title":"Újabb férfit fogtak el a szalonnai emberölés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c91e03-4e4f-43de-bd92-7417ce80ad21","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tokaji megnevezés is szerepel az Európai Unió és Kína között létrejött, száz európai és száz kínai terméket tartalmazó földrajzi árujelző oltalom alá helyezéséről szóló kétoldalú megállapodásban, amelynek célja a listán szereplő áruk védelme az utánzatokkal és a visszaélésekkel szemben – közölte az Európai Bizottság szerdán.","shortLead":"A Tokaji megnevezés is szerepel az Európai Unió és Kína között létrejött, száz európai és száz kínai terméket...","id":"20191106_A_Tokaji_felkerult_az_EU_megvedendo_termekeinek_a_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c91e03-4e4f-43de-bd92-7417ce80ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cea9ac-6d26-46b7-9ddc-87c832689afa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_A_Tokaji_felkerult_az_EU_megvedendo_termekeinek_a_listajara","timestamp":"2019. november. 06. 13:14","title":"A jövőben Kínában nem hamisíthatják a Tokajit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorításokkal fogná vissza a készpénzhasználatot a kormány, és meggyőzné a nyugdíjasokat az átutalás előnyeiről.","shortLead":"Szigorításokkal fogná vissza a készpénzhasználatot a kormány, és meggyőzné a nyugdíjasokat az átutalás előnyeiről.","id":"20191106_Varga_Mihaly_versenykepessegi_tanacs_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a452f57e-0885-4567-a763-a314143eb3fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varga_Mihaly_versenykepessegi_tanacs_euro","timestamp":"2019. november. 06. 06:41","title":"Varga Mihály visszaszólt az eurót pocskondiázó Matolcsynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","shortLead":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","id":"20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debacaa3-3561-496d-8fee-b38cefe58c99","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","timestamp":"2019. november. 06. 12:55","title":"Catherine Deneuve súlyos állapotban került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]