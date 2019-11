Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület, illetve a tömeges kivándorlást sem részletezi túl, ehhez képest az Országos Urbanisztikai Konferencián egy helyettes államtitkár és az MNB főosztályvezetője is részletesen beszélt ezekről a problémákról. ","shortLead":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület...","id":"20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d66f0-74f4-4088-ab38-926d4bc3b373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","timestamp":"2019. november. 07. 06:13","title":"Magas árak, kevés zöld – őszintén beszélt a budapesti gondokról a kormány és az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves egykori kenukirály több kemoterápiás kezelésen van túl, és azt mondja, harcolni fog, bár egyre esélytelenebb a rákkal szemben.","shortLead":"A 71 éves egykori kenukirály több kemoterápiás kezelésen van túl, és azt mondja, harcolni fog, bár egyre esélytelenebb...","id":"20191107_Wichmann_Tamas_a_betegsegerol_Olyan_meccset_vivok_amelyben_nem_gyozhetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997b51e-da1c-47ba-b332-11723e87d4c7","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Wichmann_Tamas_a_betegsegerol_Olyan_meccset_vivok_amelyben_nem_gyozhetek","timestamp":"2019. november. 07. 09:50","title":"Wichmann Tamás a betegségéről: „Olyan meccset vívok, amelyben nem győzhetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","shortLead":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32674c10-0e93-4faa-926e-9b3feeffb2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","timestamp":"2019. november. 07. 10:21","title":"Háborús bűnösnek nevezték Erdogant – azonnal érkezett a takarítóbrigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat kell betartani a használatkor. ","shortLead":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat...","id":"20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9ee838-db35-4012-8f0d-57ba3dcbd889","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","timestamp":"2019. november. 07. 07:23","title":"Fizetnie kell a kórházaknak a kormánytól kapott elektromos autókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi, hogy ő végez az első helyen az elnökválasztási küzdelem első fordulójában vasárnap. ","shortLead":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi...","id":"20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8506d-d88e-4f51-9258-a87de65a687c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","timestamp":"2019. november. 07. 17:15","title":"Román elnökválasztás: a fő kérdés, hogy ki lesz a második az első fordulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési stílusokat mutatnak, mindannyian remélik, hogy ugyanazt érik el: motiválják a csapatot. Szinte magától értetődő, hogy egy jó vezetőnek tehetségesnek és ügyesnek kell lennie, azonban vannak olyan szükséges tulajdonságok is, melyekre nem igazán gondolnánk elsőre. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési...","id":"20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69d1c2b-3e0f-494e-9441-eefd39837042","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","timestamp":"2019. november. 06. 15:00","title":"Introvertáltság, bizonytalanság – A kiváló vezetők 10 meglepő tulajdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körhinta üzemeltetőjét és a szerkezet megfelelőségi tanúsítványának kiállítóját maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja a Veszprémi Járási Ügyészség.","shortLead":"A körhinta üzemeltetőjét és a szerkezet megfelelőségi tanúsítványának kiállítóját maradandó fogyatékosságot okozó...","id":"20191107_varpalotai_hintabaleset_vademeles_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc3f49e-66c2-45cd-a978-431e2d943978","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_varpalotai_hintabaleset_vademeles_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 07. 10:01","title":"Most emeltek vádat a várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f7714-e1ae-4ff8-985b-632498d20ef3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A elmúlt napok – különféle takarékok egyesülése miatt szükséges – leállása bőven okozhatott kényelmetlenségeket az ügyfeleknek, de a Takarékbank szerda reggel (újra)indult informatikai rendszere szerdán is bőven tartogatott kellemetlen meglepetéseket az ügyfeleknek.","shortLead":"A elmúlt napok – különféle takarékok egyesülése miatt szükséges – leállása bőven okozhatott kényelmetlenségeket...","id":"20191106_takarek_netbank_belepes_leallas_sms_jelszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f7714-e1ae-4ff8-985b-632498d20ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ee096-acde-4224-b652-97439b32e2e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_takarek_netbank_belepes_leallas_sms_jelszo","timestamp":"2019. november. 06. 16:11","title":"Egy most kiküldött SMS kisebb bajba keverheti a Takarékbank ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]