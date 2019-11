Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett világszerte ismert a mosolyával.","shortLead":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett...","id":"20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5f5c87-79d6-42eb-bc6f-a264391b8ecd","keywords":null,"link":"/elet/20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","timestamp":"2019. november. 08. 17:18","title":"Hide the Pain Haroldot testőrök védték Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz az Emlékbizottság bélyegein a szociológus és a nemrégiben elhunyt Rajk László. ","shortLead":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz...","id":"20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e6da9-f6bd-4788-be9b-c4af44489cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","timestamp":"2019. november. 09. 18:36","title":"Nem kerül Schmidt Mária-féle Emlékbizottság bélyegeire Rajk László és Solt Ottilia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fe5893-f1bb-444c-a908-8c3ada8152b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félszázados karrierjét a heavy metal legenda turnéval ünnepli, ennek egyik állomása július 13-án Budapesten lesz.\r

\r

","shortLead":"Félszázados karrierjét a heavy metal legenda turnéval ünnepli, ennek egyik állomása július 13-án Budapesten lesz.\r

\r

","id":"20191108_Jon_a_Judas_Priest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1fe5893-f1bb-444c-a908-8c3ada8152b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b52d20-6017-4ec7-bb05-5d2697d6394e","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Jon_a_Judas_Priest","timestamp":"2019. november. 08. 10:33","title":"Jön a Judas Priest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet hatása, ha 5 év alatt nem születik az igénylőnek gyermeke, vagy valamilyen más okból elveszíti a kamattámogatást. Több bank azonban az adható hitelösszeget is a normál kamattal kalkulált törlesztőrészlet alapján határozza meg, a kamat csökkenése miatt pedig decemberben akár 1 millió forinttal is több Babaváróra lehet elég ugyanaz a jövedelem, mint júliusban volt.","shortLead":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet...","id":"20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77da20af-5d7a-4f73-82cc-7e5322a34dda","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","timestamp":"2019. november. 08. 07:30","title":"Akár 1 millió forinttal több Babaváró hitelre lehet jogosult egy család decemberben, mint júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olimpiai bajnok tornászunk már sokadszorra fekszik kés alá a válla miatt.","shortLead":"Olimpiai bajnok tornászunk már sokadszorra fekszik kés alá a válla miatt.","id":"20191108_Ismet_meg_kell_muteni_Berki_Krisztiant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb791d48-cf46-4abf-bbdc-59d138f1fc8a","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Ismet_meg_kell_muteni_Berki_Krisztiant","timestamp":"2019. november. 08. 13:55","title":"Ismét meg kell műteni Berki Krisztiánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Visszatérhet a cirkuszcsináláshoz Fekete Péter kulturális államtitkár. A terve megvalósításához vezető út közpénz milliárdokkal van kikövezve. ","shortLead":"Visszatérhet a cirkuszcsináláshoz Fekete Péter kulturális államtitkár. A terve megvalósításához vezető út közpénz...","id":"201945_nagy_mutatvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d136d26-6b07-46ea-aacc-ca7ef145e666","keywords":null,"link":"/360/201945_nagy_mutatvany","timestamp":"2019. november. 08. 15:00","title":"Távozóban az államtitkár, 20 milliárdos projekttel engesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","shortLead":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","id":"20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eb00b7-3021-45ab-a907-994f32abfe8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","timestamp":"2019. november. 08. 22:18","title":"Megtalálhatták Stockholm közelében az elsüllyedt Vasa hadihajó párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]