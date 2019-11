Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"773656e4-a175-43f7-ad61-0503574af797","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tudja, mit illik csinálnia polgármesterként? Lehet, hogy másra számítana, mint amire a Duma Aktuál csapata gondolt, kérdés, hogy ki áll közelebb a válósághoz. Hadházi László segíti át a gyanútlan áldozatot a városvezetők előtt álló lehetséges kihívásokon. ","shortLead":"Tudja, mit illik csinálnia polgármesterként? Lehet, hogy másra számítana, mint amire a Duma Aktuál csapata gondolt...","id":"20191108_Duma_Aktual_Hadhazi_polgarmester_tesztje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773656e4-a175-43f7-ad61-0503574af797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4f2839-9e8e-43b2-8b5e-8b7b196bcfe7","keywords":null,"link":"/360/20191108_Duma_Aktual_Hadhazi_polgarmester_tesztje","timestamp":"2019. november. 08. 19:00","title":"Nem járnánk jól a Duma Aktuál tesztjén megfelelő polgármesterekkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időzített bombának nevezte az országot. ","shortLead":"Időzített bombának nevezte az országot. ","id":"20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ec0509-6aa6-4c71-9f0d-a2210ab7b6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","timestamp":"2019. november. 08. 18:58","title":"Macronnak sikerült Bosznia-Hercegovina lelkébe gázolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak a törökök állíthatják meg a migrációt.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak a törökök állíthatják meg a migrációt.","id":"20191108_Orban_videon_magyarazza_miert_van_szuksege_a_torokokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f729298c-aa45-429f-87f4-68beafbe1ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Orban_videon_magyarazza_miert_van_szuksege_a_torokokre","timestamp":"2019. november. 08. 15:50","title":"Orbán videón magyarázza, miért van szükségünk a törökökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","shortLead":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","id":"20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3d5e53-aac7-42ec-9822-13925df541f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","timestamp":"2019. november. 07. 17:21","title":"Karácsony: Főpolgármesterként is tüntetek, ha egy elnyomó diktátor érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai olló alkalmazásától az orvostudomány sok területén várnak áttörést, de a konkrét esetben még túl korai megítélni, hogy javítani fogja-e a páciensek túlélési esélyeit – közölték a Pennsylvaniai Egyetem kutatói.","shortLead":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai...","id":"20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5eeee-e4c2-46fa-90ee-a104ef5c419c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","timestamp":"2019. november. 07. 20:03","title":"Bevetették az orvosok új szuperfegyverét három rákos betegnél az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabec003-021b-405b-9f58-16afac788916","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két csendőr kíséri a nap huszonnégy órájában Liliana Segre olasz szenátort, holokauszttúlélőt, miután célpontja lett egy újfasiszta csoportnak.","shortLead":"Két csendőr kíséri a nap huszonnégy órájában Liliana Segre olasz szenátort, holokauszttúlélőt, miután célpontja lett...","id":"20191107_Rendorok_vedenek_egy_89_eves_olasz_holokauszttulelot_aki_ujfasisztak_celpontja_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabec003-021b-405b-9f58-16afac788916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8874810e-7c32-4326-a94e-4882f1b4a1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Rendorok_vedenek_egy_89_eves_olasz_holokauszttulelot_aki_ujfasisztak_celpontja_lett","timestamp":"2019. november. 07. 19:20","title":"Rendőrök védenek egy 89 éves olasz holokauszttúlélőt, akit újfasiszták fenyegettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","shortLead":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","id":"20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcc9e75-067f-4d1d-ae70-e5f08dffd0a3","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. november. 07. 12:47","title":"Bezöldül a Katona József Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi, hogy ő végez az első helyen az elnökválasztási küzdelem első fordulójában vasárnap. ","shortLead":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi...","id":"20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8506d-d88e-4f51-9258-a87de65a687c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","timestamp":"2019. november. 07. 17:15","title":"Román elnökválasztás: a fő kérdés, hogy ki lesz a második az első fordulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]