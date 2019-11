Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","shortLead":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","id":"20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf49eb9-48af-4878-9e3f-b8ac2b2eae7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","timestamp":"2019. november. 11. 08:52","title":"Listázta a kormány, kiket ajánlott meghívni a rendszerváltás megünneplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A készpénzhasználat visszaszorítását, a tranzakciós illeték eltörlését, az elektronikusan elérhető szolgáltatások körének kibővítését javasolja a Bankszövetség.","shortLead":"A készpénzhasználat visszaszorítását, a tranzakciós illeték eltörlését, az elektronikusan elérhető szolgáltatások...","id":"20191111_A_bankok_fontos_javaslatot_tettek_a_csaladvedelmi_hitelekkel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99a9ed0-958e-4b01-bcb6-7076e970959b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_A_bankok_fontos_javaslatot_tettek_a_csaladvedelmi_hitelekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. november. 11. 12:28","title":"A bankok új javaslatot tettek a „családvédelmi” hitelekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor először kérdezték, még nem akart lemondani az elnöki tisztségről.","shortLead":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor...","id":"20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceff1b3-f61a-451b-854e-b28774d118d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","timestamp":"2019. november. 11. 10:47","title":"Lemondott a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának botrányba keveredett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolkodik azon, hogy visszatérhet-e még a médiába. ","shortLead":"Nem gondolkodik azon, hogy visszatérhet-e még a médiába. ","id":"20191112_Kalman_Olga_Nemcsak_tanacsado_vagyok_hanem_a_DK_politikusa_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeef684-32db-4ec5-9b6b-42c85b924d92","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kalman_Olga_Nemcsak_tanacsado_vagyok_hanem_a_DK_politikusa_is","timestamp":"2019. november. 12. 10:06","title":"Kálmán Olga: Nemcsak tanácsadó vagyok, hanem a DK politikusa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Momentum elnöke megszólalt a legújabb Czeglédy-ügyről.","shortLead":"A Momentum elnöke megszólalt a legújabb Czeglédy-ügyről.","id":"20191111_FeketeGyor_ujbuda_erzsebetvaros_czegledy_csaba_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea66622-c89d-4647-9f29-0c5f7febd6f1","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_FeketeGyor_ujbuda_erzsebetvaros_czegledy_csaba_momentum","timestamp":"2019. november. 11. 14:06","title":"Fekete-Győr: Ne büntetett előéletű emberek világítsák át az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Men's Health magazin is eltűnik. ","shortLead":"A Men's Health magazin is eltűnik. ","id":"20191111_megszunes_playboy_mens_health_marqard_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b433ae5e-6b9f-48e2-831d-03ee1c4f66a1","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_megszunes_playboy_mens_health_marqard_media","timestamp":"2019. november. 11. 16:56","title":"Megszűnik a magyar Playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7719b-9e47-41e0-b02e-d5d52f9efbb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jászberény térségének fideszes képviselője önkritikusan nyilatkozott, miután pártja jelöltje alulmaradt az ellenzéki jelölttel szemben a városban megismételt polgármester-választáson.","shortLead":"Jászberény térségének fideszes képviselője önkritikusan nyilatkozott, miután pártja jelöltje alulmaradt az ellenzéki...","id":"20191111_pocs_janos_jaszbereny_megismetelt_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7719b-9e47-41e0-b02e-d5d52f9efbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61b0135-d6dd-458b-aa40-e7d6abc67dae","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_pocs_janos_jaszbereny_megismetelt_valasztas","timestamp":"2019. november. 11. 15:58","title":"Pócs János: Talán nem túlzás, hogy padlóra kerültem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","shortLead":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","id":"20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661988a7-9951-4e49-b819-f18f47fa188c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","timestamp":"2019. november. 12. 10:25","title":"Szimbolikus lett az utolsó, még villanyhajtás nélküli Maserati GranTurismo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]