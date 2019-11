Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legkülönbözőbb módokon próbálnak megoldást találni a gyógyszer hiányára a szülők és a szakemberek.","shortLead":"A legkülönbözőbb módokon próbálnak megoldást találni a gyógyszer hiányára a szülők és a szakemberek.","id":"20191114_Kvitamin_injekcio_vedono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa7b029-adaa-4aea-abf4-ee20dc013cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Kvitamin_injekcio_vedono","timestamp":"2019. november. 14. 13:28","title":"Fel nem használt K-vitamin-injekciókat kérnek a szülőktől a védőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3c29a9-c7a8-4cc6-940b-d3a1d12bb107","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha élt legnagyobb emberszabású majom, a Gigantopithecus blacki csaknem kétmillió éves maradványából sikerült genetikai anyagot kinyerniük kínai és dán kutatóknak.","shortLead":"A valaha élt legnagyobb emberszabású majom, a Gigantopithecus blacki csaknem kétmillió éves maradványából sikerült...","id":"20191114_legnagyobb_emberszabasu_majom_kovulet_genetika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a3c29a9-c7a8-4cc6-940b-d3a1d12bb107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a0d89b-2fec-4706-814a-508d8c4952b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_legnagyobb_emberszabasu_majom_kovulet_genetika","timestamp":"2019. november. 14. 18:03","title":"A világ legnagyobb emberszabású kövületét vizsgálták a kutatók, áttörő eredményt értek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és kisiskolásokat. A méhecskével egy hónapig színesíthetik a foglalkozásokat a pedagógusok, akiket tippekkel és gyakorlati felhasználási ötletekkel is segítenek.\r

\r

","shortLead":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és...","id":"20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73900edf-034d-4391-b138-c5185b8023ff","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","timestamp":"2019. november. 14. 16:31","title":"Robotméhvel tanulnak programozni a bécsi kisiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","shortLead":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","id":"20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd5a28-f2f7-4b5e-a11a-42268d6b4899","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","timestamp":"2019. november. 14. 10:47","title":"Túl sok a koraszülött Magyarországon, de az anyáknál a csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem hódít a mobilhirdetés – ez is kiderül a CANnual Report elemzésből.","shortLead":"Egyelőre nem hódít a mobilhirdetés – ez is kiderül a CANnual Report elemzésből.","id":"20191114_Messze_az_allam_kolti_a_legtobbet_reklamra_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6571f38-4a31-4eae-8e77-ae9e951e7fb9","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Messze_az_allam_kolti_a_legtobbet_reklamra_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 14. 11:53","title":"Messze az állam költi a legtöbbet reklámra Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői nemrég tették közzé a FreddieMeter nevű alkalmazást, amely a mesterséges intelligencia segítségével hasonlítja össze a felhasználó hangját a Queen legendás énekeséével.","shortLead":"A Google fejlesztői nemrég tették közzé a FreddieMeter nevű alkalmazást, amely a mesterséges intelligencia segítségével...","id":"20191114_freddie_mercury_freddiemeter_google_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae9ef30-035c-4740-b260-04a9dc4e64d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_freddie_mercury_freddiemeter_google_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 14. 17:09","title":"Mennyire hasonlít a hangja Freddie Mercuryéhoz? Itt azonnal letesztelheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e92414-d3bc-4239-9920-5bfd746c379e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázkilencven éve, 1629. november 15-én halt meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király, aki alatt virágkorát élte Erdély.","shortLead":"Háromszázkilencven éve, 1629. november 15-én halt meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király, aki...","id":"20191114_Bethlen_Gabor_a_legnagyobb_erdelyi_fejedelem_390_eve_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e92414-d3bc-4239-9920-5bfd746c379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38c0c79-7398-414d-9554-1f7a35ddffd9","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Bethlen_Gabor_a_legnagyobb_erdelyi_fejedelem_390_eve_halt_meg","timestamp":"2019. november. 15. 10:08","title":"Hatalmas török sereg élén érkezett, de aztán felvirágoztatta Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Krízis az, amit az ember krízisként él meg” – mondja Szél Dávid pszichológus, egyetemi oktató, coach és „apablogger”, akivel közelgő szalonestje előtt életünk kríziseiről, a lelki ellenálló képesség fejlesztéséről beszélgettünk. Öt kérdés és válasz.","shortLead":"„Krízis az, amit az ember krízisként él meg” – mondja Szél Dávid pszichológus, egyetemi oktató, coach és „apablogger”...","id":"20191114_Nem_szabad_onmagunktol_megijedni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3085c266-6e50-49c5-97a5-ec64644c51d5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191114_Nem_szabad_onmagunktol_megijedni","timestamp":"2019. november. 14. 08:15","title":"Nem szabad önmagunktól megijedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]