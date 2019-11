Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","shortLead":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","id":"20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d093365b-ad0d-4142-9f95-ac663c176827","keywords":null,"link":"/elet/20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Reagált Hosszú Katinka kemény üzenetére az elküldött edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95db66c3-8b69-45ac-b8fa-430256a6cacf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt akarják mondani, hogy szeretnének kibékülni.","shortLead":"Azt akarják mondani, hogy szeretnének kibékülni.","id":"20191129_Szupernagy_raketavetot_tesztelt_EszakKorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95db66c3-8b69-45ac-b8fa-430256a6cacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21ea48b-ae09-408c-97a8-7becaecf5e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Szupernagy_raketavetot_tesztelt_EszakKorea","timestamp":"2019. november. 29. 08:54","title":"\"Szupernagy\" rakétavetőt tesztelt Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","shortLead":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","id":"20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d90a9b-ccf0-4d1a-b917-01b6e2b509fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","timestamp":"2019. november. 29. 07:59","title":"5,79 millió forinttól indul itthon a teljesen új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8333f2a-0006-4b0b-bf3e-0b1a6ce80996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky orosz kiberbiztonsági cég szerint egyre nagyobb veszélyt jelent a stalkerware, vagyis a zaklatóvírus, amely mindent elkövet, hogy az áldozatul esett felhasználók kellemetlenül érezzék magukat.","shortLead":"A Kaspersky orosz kiberbiztonsági cég szerint egyre nagyobb veszélyt jelent a stalkerware, vagyis a zaklatóvírus, amely...","id":"20191128_kartevo_zsarolovirus_stalkerware_kaspersky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8333f2a-0006-4b0b-bf3e-0b1a6ce80996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c49b78-84dd-4e15-aabf-38c7e2d72b44","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_kartevo_zsarolovirus_stalkerware_kaspersky","timestamp":"2019. november. 28. 08:33","title":"Új kártevő gyűjti áldozatait, a zsarolóvírusnál is rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette a kiemelkedő teljesítményt.","shortLead":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette...","id":"20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575d5e0c-9b68-423d-8f6f-aea4eab85a85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","timestamp":"2019. november. 28. 15:06","title":"214-gyel húzott el a rendőrök mellett egy autós a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem tiszteletlenségből tették, az újítás mögött figyelemfelhívó szándék állt. ","shortLead":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem...","id":"201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930705a-a451-490a-b799-5355697c5084","keywords":null,"link":"/360/201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 19:00","title":"Átírták Vivaldi legismertebb művét, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terrorellenes nyomozók érkeztek a London Bridge-re, ahol korábban rendőrök lőttek meg egy férfit, aki késsel támadt járókelőkre. A támadásnak több sérültje van.","shortLead":"Terrorellenes nyomozók érkeztek a London Bridge-re, ahol korábban rendőrök lőttek meg egy férfit, aki késsel támadt...","id":"20191129_lovesek_london_bridge_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bf8264-9249-4d89-89fb-8938e3727172","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_lovesek_london_bridge_rendorseg","timestamp":"2019. november. 29. 15:36","title":"London Bridge: a késes támadást terrorcselekményként kezeli a rendőrség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","shortLead":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","id":"20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa24be1-3607-4d82-83a5-25298a8739fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 27. 17:59","title":"Egymás tiszteletben tartására szólít fel a Magyar Színházi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]