Híreket szinte alig olvasnak, mégis napi több órát töltenek az internet előtt a magyar fiatalok, miközben szinte senki nem figyelmezteti őket, hogy nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában látnak. Egy új tanulmány szerint a tanárok többsége tisztában van a veszélyekkel, és szívesen el is beszélget róla a diákjaival, de a jelenlegi oktatási rendszerben se idejük, se energiájuk nincs többre. Sok pedagógus pedig nem tudja, merjen-e politikai hírekről beszélni az iskolákban. Híreket szinte alig olvasnak, mégis napi több órát töltenek az internet előtt a magyar fiatalok, miközben szinte senki nem figyelmezteti őket, hogy nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában látnak. 2019. november. 28. 17:30 Ki a felelős, ha a gyerek elhiszi, hogy Justin Bieber keresztbe eszi a burritót? Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem tapasztaltak mellékhatásokat. A készítmény hónapokon belül gyártásba kerülhet. 2019. november. 28. 14:03 Elkészült a férfiaknak szánt fogamzásgátló, 13 évig véd Daimler kecsegtet. 2019. november. 29. 06:41 Őrült zöld rendszámos: 800+ lóerővel támadhat a hibrid Mercedes-AMG GT 73 Lovrencsics és Sigér sem szomorú. 2019. november. 29. 05:16 Rebrov: Van esélyünk továbbjutni! ajánlottak fel annak, aki olyan információval szolgál, amely segíthet a drezdai ékszerrablás tetteseinek azonosításában és elfogásában, vagy a zsákmány megtalálásában – jelentette be csütörtökön a múzeumi rablás ügyében nyomozó rendőrség. 2019. november. 28. 19:24 Félmillió eurót kaphat az, aki tud valamit a drezdai ékszerrablókról A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak a túlszabályozottság fáj. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak a túlszabályozottság fáj. 2019. november. 30. 11:45 Több ezer traktor vonult Berlin és Párizs utcáira a zöldintézkedések miatt