[{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi vagyonkezelő vezetőségébe, aki a polgármester támogatói köréből került ki.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi...","id":"201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a1e0a-86cc-4f7b-bd25-b8ce89016679","keywords":null,"link":"/360/201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","timestamp":"2019. november. 28. 12:00","title":"Márki-Zay újabb önkormányzati cégnél vette át a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb50c7c-d470-4132-b23e-c1b30a0b345e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mercedes Forma–1-es pilótája a Facebookon jelentette be, hogy válnak.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es pilótája a Facebookon jelentette be, hogy válnak.","id":"20191128_Vege_Valtteri_Bottas_hazassaganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb50c7c-d470-4132-b23e-c1b30a0b345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac4268a-3ca4-43c1-9bd0-706d4215d84a","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Vege_Valtteri_Bottas_hazassaganak","timestamp":"2019. november. 28. 12:03","title":"Vége Valtteri Bottas házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2750e73c-2b67-4077-a39b-37b69f5b52ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekményért elítélt férfi követett el pénteken London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten meghaltak.","shortLead":"Terrorcselekményért elítélt férfi követett el pénteken London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten...","id":"20191130_Megneveztek_a_londoni_merenylot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2750e73c-2b67-4077-a39b-37b69f5b52ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02888a70-38f5-4bee-a9d7-ec87bb02683d","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Megneveztek_a_londoni_merenylot","timestamp":"2019. november. 30. 08:04","title":"Megnevezték a londoni merénylőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték, így a belvízi személyszállításon belül a keskeny nyomközű, vagyis kisvasút díját is ki lehet majd ilyen módon fizetni. ","shortLead":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték...","id":"20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085387-2784-4f1e-a95d-f927bb745a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","timestamp":"2019. november. 29. 11:24","title":"SZÉP-kártyával is lehetne kisvonatozni – hátha így megtelik Orbán felcsúti fantomjárata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba11ffdc-060e-4304-ba4f-c3cb9a407ba1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fejsérülés következtében kialakult agyi hematóma okozta Gary Rhodes váratlan halálát.","shortLead":"Fejsérülés következtében kialakult agyi hematóma okozta Gary Rhodes váratlan halálát.","id":"20191129_gary_rhodes_sef_fejserules_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba11ffdc-060e-4304-ba4f-c3cb9a407ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5b009-0356-4c23-b446-defa72dd6e5a","keywords":null,"link":"/elet/20191129_gary_rhodes_sef_fejserules_gyasz","timestamp":"2019. november. 29. 11:04","title":"Fejsérülésébe halt bele a brit sztárséf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5db1d3-b78e-4970-b16f-64f0eb29fb7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videós üzenetek gyors megosztására alkalmas Loom nagyon gyorsan növekszik, a vállalat ezért úgy döntött, ideje a mobilokra fókuszálni. A cégbe az Instagram társalapítói is befektettek.","shortLead":"A videós üzenetek gyors megosztására alkalmas Loom nagyon gyorsan növekszik, a vállalat ezért úgy döntött, ideje...","id":"20191128_loom_videos_alkalmazas_instagram_tarsalapitok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5db1d3-b78e-4970-b16f-64f0eb29fb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c52044-167a-43d1-8180-d569fddf1518","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_loom_videos_alkalmazas_instagram_tarsalapitok","timestamp":"2019. november. 28. 10:33","title":"Az Instagram alapítói beszálltak egy új alkalmazásba, nagy dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","shortLead":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","id":"20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62b771-04ba-458f-80d9-a2ffbb2cc249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","timestamp":"2019. november. 28. 20:06","title":"10 milliárdot költhet a magyar űrhajósokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2294993d-e8fb-42ec-9e74-f1d4a6fbe3fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea helyett új ellenzéki jelölt lesz a januári időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Glázer Tímea helyett új ellenzéki jelölt lesz a januári időközi polgármester-választáson. ","id":"20191128_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_ellenzek_momentum_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2294993d-e8fb-42ec-9e74-f1d4a6fbe3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c76f61-3648-41fd-a6ab-a2a83e8913c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_ellenzek_momentum_mozgalom","timestamp":"2019. november. 28. 14:25","title":"Nem indul a győri polgármesterségért Borkai korábbi riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]