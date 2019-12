Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni vélik, minek köszönheti hosszú túlélését.","shortLead":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni...","id":"201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442eb2fe-dca1-4b6c-a59c-0299a798ea86","keywords":null,"link":"/360/201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","timestamp":"2019. november. 29. 16:00","title":"Megfejtették a Nílus 30 millió éves titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat. Az ebben résztvevő hat szervezet képviselői a múlt héten Budapesten jártak, és megvizsgálták a magyar sajtószabadság helyzetét. Elég rossz formáját mutatta - erről beszélt a Fülkében Mong Attila.","shortLead":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat...","id":"20191130_Mong_Attila_fulke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a115b-ad5e-444f-98a4-750d0afb9810","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Mong_Attila_fulke","timestamp":"2019. november. 30. 11:00","title":"Fülke: az ellenzéki önkormányzatok megcsinálhatják a maguk észak-koreai újságját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén, de máris kiírták a pályázatot a jövő évire. Egy ország várja az eredményt.","shortLead":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén...","id":"20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0eedc-c4e4-4516-9e62-7b746bc981fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","timestamp":"2019. december. 01. 08:37","title":"Újra indul nagy betlehem-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének utolsó napjait tölti és egynapos eltávozást kapott, hogy részt vegyen egy rehabilitációval foglalkozó konferencián.","shortLead":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének...","id":"20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aded9a55-3720-4158-b3ec-536e21d86fc9","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","timestamp":"2019. november. 30. 14:59","title":"Az egyik londoni hős egy elítélt gyilkos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448dfc5-6fc9-412b-b15c-4b16e82ac943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó teljesen kiégett, két vízsugárral tudták eloltani a tűzoltók a lángokat.","shortLead":"Az autó teljesen kiégett, két vízsugárral tudták eloltani a tűzoltók a lángokat.","id":"20191129_Hatalmas_tuzzel_egett_egy_auto_a_Hegyalja_uton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b448dfc5-6fc9-412b-b15c-4b16e82ac943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40816ad7-1332-4db8-b669-aab23fecef65","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Hatalmas_tuzzel_egett_egy_auto_a_Hegyalja_uton__video","timestamp":"2019. november. 29. 15:18","title":"Hatalmas tűzzel égett egy autó a Hegyalja úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08db3e44-e8e3-47ca-8c37-b87bea214f22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissült az Epic Games Store ingyenes kínálata, ami azt jelenti, ismét egy új programhoz lehet fizetés nélkül hozzájutni. Ezúttal a Rayman Legendsre esett a választás.","shortLead":"Frissült az Epic Games Store ingyenes kínálata, ami azt jelenti, ismét egy új programhoz lehet fizetés nélkül...","id":"20191129_rayman_legends_epic_games_store_ingyenes_jatek_pcre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08db3e44-e8e3-47ca-8c37-b87bea214f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f78b3-2a48-42c4-80cd-048d984476ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_rayman_legends_epic_games_store_ingyenes_jatek_pcre","timestamp":"2019. november. 29. 20:40","title":"6800 forint helyett most ingyen az öné lehet egy kiváló játék, a Rayman Legends","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOB azt is meghatározta, milyen feltételek teljesülése mellett indulhat valaki az olimpián. A legfontosabb: büntetlen előélet és negatív drogteszt és negatív doppingtesztek.","shortLead":"A MOB azt is meghatározta, milyen feltételek teljesülése mellett indulhat valaki az olimpián. A legfontosabb: büntetlen...","id":"20191130_Zavarbaejto_logot_es_szlogent_kapott_a_magyar_olimpiai_csapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba17c72-f2c0-4b1e-bae2-076b7a9345b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Zavarbaejto_logot_es_szlogent_kapott_a_magyar_olimpiai_csapat","timestamp":"2019. november. 30. 18:21","title":"Zavarbaejtő logót és szlogent kapott a magyar olimpiai csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6397ba9d-55a5-4bee-a3ce-6c4266beef21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte szombaton NOS holland közszolgálati televízió. A támadót egyelőre nem fogták el.","shortLead":"Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte szombaton NOS holland közszolgálati televízió...","id":"20191130_Gyerekeket_keselt_meg_a_hagai_tamado_aki_meg_mindig_szokesben_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6397ba9d-55a5-4bee-a3ce-6c4266beef21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ce03a-3ee3-4f63-8524-2e9d677a8ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Gyerekeket_keselt_meg_a_hagai_tamado_aki_meg_mindig_szokesben_van","timestamp":"2019. november. 30. 15:15","title":"Gyerekeket késelt meg a hágai támadó, aki még mindig szökésben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]