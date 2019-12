Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul falja a kilométereket. Az aprócska különbséget úgy hívják: négy évtized.","shortLead":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul...","id":"20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98adf4-c2d1-43f6-b27d-6653a393ad2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. december. 01. 15:30","title":"Villany-Zsiguli vs. elektromos Mercedes: szovjet-német párbajt rendeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A választási kampány kellős közepén elkövetett londoni terrortámadás kapcsán egymásra hárítják a felelősséget a pártok, miközben az áldozatok családjai kikérik maguknak, hogy ártatlan fiatalok halálát politikai célra használjanak fel.","shortLead":"A választási kampány kellős közepén elkövetett londoni terrortámadás kapcsán egymásra hárítják a felelősséget a pártok...","id":"20191202_Ki_a_felelos_az_iszlamista_terrorizmusert_Angliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db09cc84-1e86-455b-98d9-010737e455a2","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Ki_a_felelos_az_iszlamista_terrorizmusert_Angliaban","timestamp":"2019. december. 02. 15:03","title":"Ki a felelős az iszlamista terrorizmusért Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d1911d-e612-4663-a09a-2520acb51d3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag. De azért hűtőben kell tartani. A különleges almafajta a Kozmikus Roppanás (Cosmic Crisp) nevet kapta.","shortLead":"Állítólag. De azért hűtőben kell tartani. A különleges almafajta a Kozmikus Roppanás (Cosmic Crisp) nevet kapta.","id":"20191202_almafajta_alma_nem_romlik_meg_kozmikus_roppanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3d1911d-e612-4663-a09a-2520acb51d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820165e-b851-41f4-9eae-7d13f1ab5677","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_almafajta_alma_nem_romlik_meg_kozmikus_roppanas","timestamp":"2019. december. 02. 08:33","title":"Itt az almafajta, ami egy évvel a leszüretelés után sem romlik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ac2ebd-e594-42e3-87a2-7a1ba02d1fe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok mellett a tabletet is összehajtható tenné a Samsung, sőt mini laptoppá alakítaná át az egyik szabadalma szerint.","shortLead":"Az összehajtható telefonok mellett a tabletet is összehajtható tenné a Samsung, sőt mini laptoppá alakítaná át az egyik...","id":"20191201_samsung_szabadalom_osszehajthato_tablet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ac2ebd-e594-42e3-87a2-7a1ba02d1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d0c0e9-c996-4ec4-8567-fa3fc4e4298b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_samsung_szabadalom_osszehajthato_tablet","timestamp":"2019. december. 01. 08:03","title":"Kitalálta a Samsung, hogyan lehessen zsebre vágni egy laptopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el a pedofil Jeffrey Epsteintől András yorki herceg, hogy a monarchia intézményét féltő anyja, II. Erzsébet brit uralkodó belső száműzetésbe küldte kedvenc fiát.","shortLead":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el...","id":"201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1721f9f4-9bb7-4e42-8695-7a1e9b355291","keywords":null,"link":"/360/201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","timestamp":"2019. december. 01. 16:00","title":"András herceg kitagadta magát a királyi családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket, állatkereskedőket vagy papagájtulajdonosokat fenyeget, hanem a hagyományos ágynemű híveit is.","shortLead":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket...","id":"201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daa7cb-3a7a-4cc6-b494-9759886453ef","keywords":null,"link":"/360/201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Nem értették az orvosok, miért van tüdőgyulladása – aztán megkérdezték, mivel alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf86b0c-1059-4d05-8fe3-ea69a687fb0a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Két bevásárlóközpontot és 11 kerületi bíróságot fenyegettek meg Moszkvában hétfőn bombatámadással orosz hírügynökségek jelentései szerint.","shortLead":"Két bevásárlóközpontot és 11 kerületi bíróságot fenyegettek meg Moszkvában hétfőn bombatámadással orosz hírügynökségek...","id":"20191202_Bombariadohullam_Moszkvaban_11_birosagot_fenyegettek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf86b0c-1059-4d05-8fe3-ea69a687fb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039de746-6aa9-4d1d-a6fb-f9a82295d029","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Bombariadohullam_Moszkvaban_11_birosagot_fenyegettek_meg","timestamp":"2019. december. 02. 12:53","title":"Bombariadó-hullám Moszkvában, 11 bíróságot fenyegettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]