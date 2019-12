Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","shortLead":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","id":"20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9c8ca-e9d4-4306-adef-ddf990c115bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","timestamp":"2019. december. 01. 18:35","title":"\"A lustaság győzött\" – befejezi munkáját az Aposztrófvédő Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA (gerincvelői eredetű izomsorvadás) kezelésére szolgáló készítményt – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfő reggel az M1 csatornán.","shortLead":"Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA (gerincvelői eredetű izomsorvadás) kezelésére szolgáló készítményt – mondta...","id":"20191202_Mar_tobb_mint_otven_gyerek_megkapta_az_SMAkezelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c77cd4-8864-41c3-a8f7-b34894f1496a","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mar_tobb_mint_otven_gyerek_megkapta_az_SMAkezelest","timestamp":"2019. december. 02. 09:23","title":"Már több mint ötven gyerek megkapta az SMA-kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","shortLead":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","id":"20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8a53e-a62e-4027-b4d1-2afd4692fea3","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","timestamp":"2019. december. 03. 09:53","title":"Szeptemberben először koncertezik Budapesten a Pixies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","shortLead":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","id":"20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0071b2-7d2d-4985-9d0f-3f389ed9e64f","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","timestamp":"2019. december. 03. 05:53","title":"Győztes gólt lőtt Szalai Ádám, először, mióta visszatért Mainzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d93142-fdc0-4b89-8546-45c349b06234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A BRFK igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a vásárokra látogatók biztonságban legyenek. ","shortLead":"A BRFK igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a vásárokra látogatók biztonságban legyenek. ","id":"20191201_Lathatatlanul_is_jelen_vannak_a_rendorok_az_adventi_vasarokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d93142-fdc0-4b89-8546-45c349b06234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0141cd5c-85e8-4af6-9ea9-55fd677bcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Lathatatlanul_is_jelen_vannak_a_rendorok_az_adventi_vasarokban","timestamp":"2019. december. 01. 14:29","title":"Láthatatlanul is jelen vannak a rendőrök az adventi vásárokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","shortLead":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","id":"20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fa803d-b4cf-49a0-85e3-1d283b8096ec","keywords":null,"link":"/sport/20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","timestamp":"2019. december. 02. 21:45","title":"Lionel Messi hatodszor is aranylabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző elrendezésre, mert a mostani nagyon nem jó.","shortLead":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző...","id":"20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83277d34-b4b0-4f5b-a1cd-0bf9411fb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:03","title":"A YouTube új lépése hazavágta a felhasználói élményt – üzenik sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","shortLead":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","id":"20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a376049-fcdc-471f-b5c1-b0690844b570","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Álrendőrnek is kiadták magukat a budapesti unokázós csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]