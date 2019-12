Októberhez képest a nemzetközi kereskedelem élelmiszereinek ára 2,7 százalékkal emelkedtek, így közel 10 százalékkal haladják meg a tavalyi árszintet – számolt be az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) legújabb jelentése. A növény olajok, így a pálma-, a repce- és a szójaolaj ára átlagosan 10,4 %-kal ugrott meg, míg a húsoké 4,6 %-kal: az utóbbi adat az elmúlt 10 év legnagyobb áremelkedése.

Míg az erős importkereslet miatt a szarvasmarha és a birkahús ára nőtt a leginkább, a sertés- és szárnyashúsok ára is emelkedett. A cukor ára is magasabb az októberihez képest 1,8 %-kal, ráadásul aggodalomra ad okot, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt Franciaországban, Thaiföldön és Indiában is meghaladhatja a termelési értéket az egyre növekvő cukorfogyasztás.

Csökkenhet viszont a gabona ára, ugyanis várakozáson felüli idén az orosz, az ukrán és a kínai gabonatermés is. A világban összességében az idei termés rekordot döntött: a tavalyihoz képest 2,1%-kal növekedett. Miután az Európai Unióban nőtt a kibocsátás, a búzatermelés várhatóan 4,8%-kal bővülve eléri a 766,4 millió tonnát.

A jó eredmény a magyarázata, hogy kiéleződött a verseny a világ gabonaexportőrei között, aminek következtében a gabonafélék ára 1,2 %-kal mérséklődött. A rizs ára szintén csökkent, miközben a tejtermékek ára is csak mérsékelten erősödött az októberihez képest.