Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem alaptörvénysértő az az ítélet, amely rágalmazásért elmarasztalta a HVG volt újságíróját és a Társaság a Szabadságjogokért őt segítő szakértőjét – mondta ki az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette tanácsa.","shortLead":"Nem alaptörvénysértő az az ítélet, amely rágalmazásért elmarasztalta a HVG volt újságíróját és a Társaság...","id":"20191205_A_HVG_volt_ujsagiroja_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b0c4fb-02d8-4af4-afa0-67ae836e1858","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_HVG_volt_ujsagiroja_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. december. 05. 14:58","title":"A HVG volt újságírója veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.","shortLead":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van...","id":"20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa720c1-0a81-47e4-8d91-ede8e68518ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 05. 12:25","title":"Antikorrupciós szabványt vezettek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of Israel.","shortLead":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of...","id":"20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dea61d-7be9-41d7-b7bc-ac1f9e3be26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","timestamp":"2019. december. 04. 10:13","title":"Nagyon jó hír jött: áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc07f42-75bd-43c5-8152-213040439d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több országra vonatkozó frissítési tervek kikerültek már a Samsungtól. Ezek a dátumok felénk is mérvadóak lehetnek abban, melyik készülékre mikor érkezik meg az operációs rendszer sok újdonságot tartalmazó új verziója, az Android 10.","shortLead":"Több országra vonatkozó frissítési tervek kikerültek már a Samsungtól. Ezek a dátumok felénk is mérvadóak lehetnek...","id":"20191205_samsung_android_10_frissites_operacios_rendszer_one_ui_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc07f42-75bd-43c5-8152-213040439d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d0f2f-016f-430b-b7e6-d350b9f3e0a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_samsung_android_10_frissites_operacios_rendszer_one_ui_20","timestamp":"2019. december. 05. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, most figyeljen: ezek a mobilok kapják meg a nagy Android 10-frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legjobb 16-ba jutásért játszottak a kupában.","shortLead":"A legjobb 16-ba jutásért játszottak a kupában.","id":"20191204_Magyar_Kupa_Kiesett_a_Ferencvaros_ket_meccsen_a_ho_gyozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4575ab-ebf9-4edc-9dde-a6499c09db87","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Magyar_Kupa_Kiesett_a_Ferencvaros_ket_meccsen_a_ho_gyozott","timestamp":"2019. december. 04. 21:55","title":"Magyar Kupa: Kiesett a Ferencváros, két meccsen a hó győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes egyszerűség hívei szerint önsanyargatás nélkül is élhetünk egyszerűbb, de felelős életet – ráadásul örömtelit.","shortLead":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes...","id":"20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46de6861-5301-403e-a6ec-9d1ed9187fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","timestamp":"2019. december. 04. 09:30","title":"Egyszerűbben, boldogabban, könnyebben: önkéntes egyszerűség a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is odakerültek, amelyeket a kórház természetesen kötelezően biztosít.","shortLead":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot...","id":"20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd5608-172c-4fab-9f17-c69354c3093e","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 05. 07:39","title":"A Szent János Kórház szerint kiforgatták az adománygyűjtési felhívásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás eszközöket ígérve a jövő év elejére.","shortLead":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás...","id":"20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd17046-2599-4311-9176-f2518d685739","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","timestamp":"2019. december. 05. 19:33","title":"Bejelentették: visszatér a Motorola a csúcskategóriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]