[{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolában elmaradtak az órák, továbbra is pszichológusok beszélgetnek a diákokkal.","shortLead":"Az iskolában elmaradtak az órák, továbbra is pszichológusok beszélgetnek a diákokkal.","id":"20191206_Szigoritanak_a_hazirendet_a_kozepiskolaban_ahol_egy_tanulo_megkeselte_a_tanarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e3aed-d0fb-4f74-bf99-596d9d6bb84a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Szigoritanak_a_hazirendet_a_kozepiskolaban_ahol_egy_tanulo_megkeselte_a_tanarat","timestamp":"2019. december. 06. 20:32","title":"Szigorítanák a házirendet a középiskolában, ahol egy tanuló megkéselte a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint bár egyre többen szenvednek hőstressztől, a szélsőséges időjárás hatásaitól és a szúnyogok által terjesztett betegségektől, az éghajlatváltozás elleni fellépésre fordított büdzsé mégis kevesebb, mint 1 százaléka kerül az egészségügyi szektorhoz.","shortLead":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca0c36-07ea-421a-9fe2-051b4e5b088c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","timestamp":"2019. december. 08. 08:03","title":"Kimondta a WHO: nem a rák vagy a szívbaj, hanem a a klímaváltozás a 21. század legnagyobb egészségügyi fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd9545e-32c1-468f-90db-ee7d721271ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos, bankkártya méretű SIM kártya tartóit fele akkora formátumúra cseréli a Vodafone. Az intézkedéssel 50 százalékkal csökkenti a SIM kártyák előállításához felhasznált műanyag mennyiségét. Az ügyfelek éves \"fogyasztását\" összeadva rengeteg plasztikszeméttől kímélhető meg így a Föld.","shortLead":"A hagyományos, bankkártya méretű SIM kártya tartóit fele akkora formátumúra cseréli a Vodafone. Az intézkedéssel 50...","id":"20191206_vodafone_sim_kartya_tarto_muanyag_meretcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd9545e-32c1-468f-90db-ee7d721271ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12090232-703f-4158-bd77-959a6bdafb45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_vodafone_sim_kartya_tarto_muanyag_meretcsokkentes","timestamp":"2019. december. 06. 17:03","title":"Megfelezi a SIM kártyákat a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német egyesítés naplója.","shortLead":"A német egyesítés naplója.","id":"20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5870c606-ebca-4b73-88df-ad8d1ee02b33","keywords":null,"link":"/360/20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","timestamp":"2019. december. 07. 17:01","title":"Eljött a paradicsom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gothár Péter ügyét, melyet az egyetem Etikai Bizottsága jogszerűen vizsgál, ürügyként használják fel az egyetem lejáratására, ellehetetlenítésére\" - írják az SZFE Facebook-oldalán.\r

