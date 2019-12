Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","shortLead":" A szezon végéig biztosan Hansi Flick marad a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője.","id":"20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240af72b-3f7b-4a39-b1a4-1f0b930d44e1","keywords":null,"link":"/sport/20191222_Ev_vegeig_biztosan_Flick_marad_a_Bayern_edzoje","timestamp":"2019. december. 22. 17:18","title":"Év végéig biztosan Flick marad a Bayern edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","shortLead":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","id":"20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d3426-019c-4e6e-ab08-c356b4c52d21","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","timestamp":"2019. december. 23. 10:30","title":"Donald Trump: Soha nem értettem a szeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc08f59-b379-4bd0-8415-8858c3d7face","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a szolgáltatóktól minél függetlenebb legyen, saját műhold-technológia fejlesztésébe kezdett az Apple – értesült a Bloomberg. 