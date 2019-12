Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egy kis kibeszélőshow, óvakodás a túlzásoktól, nyugatias arcél, rugalmas elszakadás – ezzel érdemelte ki a pénzügyminiszter, hogy kollégánk, Farkas Zoltán szemében a kormányzaton belül ő legyen az év embere.","shortLead":"Egy kis kibeszélőshow, óvakodás a túlzásoktól, nyugatias arcél, rugalmas elszakadás – ezzel érdemelte ki...","id":"20191230_Egy_cseppnyi_jozansag_Varga_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2857d43b-922d-4b9f-9f8e-65a2a140f7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Egy_cseppnyi_jozansag_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Egy cseppnyi józanság: Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új receptekkel dolgozott. Aztán Berlinben is nagyon megváltozott a menü. Év végi összefoglaló '89-ből – szűk két hónappal a berlini fal leomlása után. ","shortLead":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új...","id":"20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144d981-50cc-40ed-892a-17c04b792368","keywords":null,"link":"/360/20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","timestamp":"2019. december. 28. 16:30","title":"Világ privilegizáltjai, egyesüljetek! – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps világcsúcsát adta át a múltnak. A Győr női kézilabdacsapata vesztes meccs nélkül győzött a bajnokságban és a Bajnokok Ligáját is így hozta le. A Juventus sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Serie A-t. Az amerikaifocista Tom Brady hatszoros Super Bowl-győztes, a tornász Simone Biles huszonkét évesen 19-szeres világbajnok lett... valamennyi csúcs döbbenetes elkötelezettségről, alázatról és küzdeni tudásról árulkodik. Akadt azonban három, még ezeknél is őrültebb rekord, teljesítőik lettek nálunk az év sportemberei.","shortLead":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps...","id":"20191228_ev_embere__sportolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352b42dc-1df8-4152-8794-016fdb144343","keywords":null,"link":"/sport/20191228_ev_embere__sportolok","timestamp":"2019. december. 28. 17:00","title":"Sportolók, akik idén történelmet írtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is bekerültek 2019 legolvasottabb gazdasági cikkei közé. Sokféleképp lehetne összefoglalni az év történéseit, mi ezúttal azt néztük meg, önök melyik cikkeinket olvasták a leginkább a Gazdaság és a Vállalkozás rovatokban.","shortLead":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is...","id":"20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe4ed77-a888-4302-a908-fcdad0cd78e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","timestamp":"2019. december. 29. 07:00","title":"És akkor megnéztük, mi érdekelte önöket 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","shortLead":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","id":"20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873b2b7-c885-466b-9244-7913896ff2af","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","timestamp":"2019. december. 28. 20:37","title":"A visszatérését tervezi az artista, aki tavaly kómába került egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni. Ezt vasárnap kiadott nyilatkozatában Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő írja.","shortLead":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett...","id":"20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f5b552-556f-4a36-a29e-4f47e8958b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","timestamp":"2019. december. 29. 21:40","title":"A lengyel miniszterelnök szerint Putyin tudatosan hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","shortLead":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","id":"20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6b38a-5d8c-4825-a829-8901c3b0e9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","timestamp":"2019. december. 29. 16:53","title":"Elfogták a férfit, aki hanukán támadt az ünneplőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]