[{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érdemes megfontolni a kivára vagy katára való áttérést még december 31-én éjfélig, figyelmeztetett a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Érdemes megfontolni a kivára vagy katára való áttérést még december 31-én éjfélig, figyelmeztetett...","id":"20191231_Meg_ejfelig_valaszthatnak_kedvezobb_adozasi_modot_a_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b69f83-cd00-4fa2-91a9-084e0b6ba83b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Meg_ejfelig_valaszthatnak_kedvezobb_adozasi_modot_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. december. 31. 14:30","title":"Még éjfélig választhatnak kedvezőbb adózási módot a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","shortLead":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","id":"20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435edd24-c85d-4b7e-9da7-47b77a6d6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","timestamp":"2019. december. 30. 13:42","title":"Feliratokkal figyelmeztetnek a kórházakban, hogy ne fotózzák a hiányosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ötvenessel drágul a lottó, a postán a levélfeladásnál érhetik meglepetések, az Erzsébet-utalványok levásárlására pedig már csak másfél nap maradt. Lista.","shortLead":"Egy ötvenessel drágul a lottó, a postán a levélfeladásnál érhetik meglepetések, az Erzsébet-utalványok levásárlására...","id":"20191230_Jon_az_uj_ev_dragul_a_cigi_a_lotto_es_a_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3984d4b-f5ac-4f23-bb4e-11d29e386315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Jon_az_uj_ev_dragul_a_cigi_a_lotto_es_a_posta","timestamp":"2019. december. 30. 10:12","title":"Jön az új év: drágul a cigi, a lottó és a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","shortLead":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","id":"20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb2820-c6a7-4522-85a5-6e8708d33e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","timestamp":"2019. december. 30. 14:15","title":"Varga Mihály közölte, mennyivel emelkedik a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és italkeverőket.","shortLead":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és...","id":"20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de70b06-1efe-480b-8c4a-3b019387bde3","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","timestamp":"2019. december. 30. 11:09","title":"Az IKEA is dobja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62085f-5a2c-44f9-bc67-c3fcb48cf463","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A szakértők szerint egy felnőtt napi 7-9 óra alvást igényel minden nap. Bizony, mindennap. „A hétvégén majd kialszom magam” mondatot felejtsük el: az elveszett alvásórákat nem lehet utólag pótolni. De pontosan mi történik velünk, ha nem alszunk?\r

","shortLead":"A szakértők szerint egy felnőtt napi 7-9 óra alvást igényel minden nap. Bizony, mindennap. „A hétvégén majd kialszom...","id":"sedacurforte_20180307_Ez_tortenik_szervezetunkkel_3_nap_ebrenlet_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a62085f-5a2c-44f9-bc67-c3fcb48cf463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0111aa-e3e7-4180-a053-bdcfd3081e0e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180307_Ez_tortenik_szervezetunkkel_3_nap_ebrenlet_utan","timestamp":"2019. december. 31. 07:30","title":"\"A hétvégén majd kialszom magam\" - Ezt a mondatot felejtsük el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"90e7c2c4-7f93-40d1-8699-a62dda5b0149","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váratlan rendeletmódosítás után sok független társulatot fenyegethet a megszűnés veszélye.","shortLead":"A váratlan rendeletmódosítás után sok független társulatot fenyegethet a megszűnés veszélye.","id":"20191231_Pinter_Bela_A_magyar_kultura_gyilkosai_tenykednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e7c2c4-7f93-40d1-8699-a62dda5b0149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5171dd60-3936-4582-8afb-9f94102cbfd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191231_Pinter_Bela_A_magyar_kultura_gyilkosai_tenykednek","timestamp":"2019. december. 31. 12:27","title":"Pintér Béla: \"A magyar kultúra gyilkosai ténykednek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről megnézzük? Mit lehet kiolvasni Escobar özvegyének a szeméből? És mihez kezd Orbán Viktor a magyar zászlóval, ha azt az ellenzék lobogtatja? Ezt árulták el 2019-ről a képek. ","shortLead":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről...","id":"20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833d7c0-aadd-42c3-a4cc-6296ca23adcf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","timestamp":"2019. december. 30. 18:00","title":"Mennyit árul el egy nyári kép Rogánék válásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]