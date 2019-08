Londonban fejek hullottak, nem is akármennyi, és nem is akárkiké: 15 kormánytag távozott, csak a leghűségesebbek maradtak, és azok, akik még időben átálltak – rég nem látott politikai vérengzés követte Boris Johnson hatalomra lépését. A London polgármestereként a liberális oldalát mutató, majd a Brexit szószólójaként populista irányra váltott Johnsont a kormányzó Konzervatív Párt tagsága kétharmados többséggel megválasztotta vezérének, és így miniszterelnökké lépett elő.

Johnson elsősorban azokat vette be a kormányába, akik már 2016-ban, az uniós népszavazás idején mellé álltak, szembementek az akkori, David Cameron vezette kabinet álláspontjával, és az EU-ból kilépés mellett kampányoltak. Olyanokat is megtartott, akik a maradásra voksoltak ugyan, de az utóbbi három évben meggondolták magukat, és ma már a szakítás ádáz híveinek mutatkoznak. Voltak, akik meg sem várták, amíg Johnson átlépi a brit miniszterelnöki rezidencia, a Downing Street 10. küszöbét, és a háromévi kormányzás után a Brexitbe belebukott Theresa Maynek nyújtották be lemondásukat.

Máris háborús kabinetként emlegetik a kormány hat legelszántabb EU-ellenes miniszteréből álló szűkebb kört, utalva Winston Churchill idejére. Erre játszott rá Johnson az alsóházi felszólalásában, amikor azt mondta: „a nácik hiányában a kétkedők, a hitetlenek és a Munkáspárt az ellenségünk”. A szűk kör tagjai egy emberként söprik félre a brit jegybank és az IMF előrejelzéseit a rendezetlen kilépés esetén fenyegető katasztrófáról, és komolyan elhiszik, hogy a brit gazdaság csak nyerhet, az EU pedig veszíthet a hirtelen szakítással.

Boris Johnson-léggömb a londoni parlament előtt. Brexit-hazugságok © AFP / Wiktor Szymanowicz

A külügy irányítását Johnson Dominic Raabra, a May-kormány Brexitért felelős miniszterére bízta, aki tavaly novemberben négy hónap után mondott le, tiltakozásul a kilépési megállapodás ellen, amit ő tárgyalt le. Az új miniszterelnök az általa elképzelhetőnek tartott, rendezetlen kilépésre való felkészülés irányításával Michael Gove-ot bízta meg, aki a Brexit-kampányban a harcostársa, később riválisa, majd May környezetvédelmi minisztere volt. Szerephez jutott a legmakacsabb Brexit-pártinak tartott Jacob Rees-Mogg, a befolyásos tory lobbiszervezet, a European Research Group elnöke is, aki a képviselőházi munkát irányító kormánytag, s rögtön azzal vétette észre magát, hogy a maga kommunikációs anakronizmusának követését írta elő a beosztottjainak.

Szőke ciklon Boris Johnson három éve megvalósíthatta volna élete álmát, és a távozó David Cameron utódja lehetett volna a miniszterelnöki poszton. De végül nem vállalta a küzdelmet Theresa May és Michael Gove ellenében. Inkább külügyminiszter lett a győztes May kormányában, hibát hibára halmozott, kínos helyzetekbe hozta magát. Ám nem ezért mondott le egy éve, hanem mert összeveszett Mayjel egy javaslat miatt, amely a kemény Brexittel szembemenve a részbeni bennmaradást tartalmazta az unió egységes piacán. A török és zsidó felmenőkkel bíró, az apja kiküldetése idején New Yorkban született, Etonban és Oxfordban tanult Johnson a kellemetlen helyzetekből a karizmájának és a rámenősségének köszönhetően valahogy mindig kikeveredik. Ahogy mostani megválasztásakor az egyik párttag fogalmazott: „azért szavaztam rá, és nem a riválisára, a kormányfői elvárásoknak inkább megfelelő külügyminiszterre, Jeremy Huntra, mert Johnson egyszerűen szórakoztat”. A britek többsége azonban nem bízik benne. Politikai celebnek könyvelték el, akiről nehéz eldönteni, melyik az igazi arca. A kócos, nagydumás, balhézós bohóc, vagy az, aki példaképéről, Winston Churchillről színvonalas könyvet írt. A magánélete is fordulatos: kétszer elvált, a második házasságából négy gyereke született, s balkézről talán még kettő. A Downing Street 10. szám alatti kormányfői rezidenciát a nála jóval fiatalabb élettársával foglalja el, akivel nemrég a bulvársajtó által színesen tálalt, ám pontosan nem ismert hangos vitába keveredett a lakásukban. Johnson pályafutását újságíróként kezdte, több konzervatív lapnak is dolgozott, 1989-től a The Daily Telegraph brüsszeli tudósítója volt, akkoriban indult a vita az európai integráció szorosabbra fűzéséről. A keményen Brexit-párti lapban máig rendszeresen megjelennek írásai. Kiválóan beszél franciául – gyerekkorában ugyanis apja révén élt Brüsszelben –, de ezen kívül még németül, spanyolul, olaszul és latinul is tud. Politikusnak 2001-ben állt, akkor választották először képviselővé, a mandátumáról 2008-ban azért mondott le, mert London főpolgármestere akart lenni, ami sikerült, és még újrázni is tudott. Az alsóházba 2015-ben tért vissza, és nem kis hezitálás után a brexitesek élére állt. A családjában ezzel egyedüliként támogatja a kilépést, az apja és három édestestvére is a másik oldalon áll.

A rendezetlen kilépés forgatókönyvét erősíti, hogy Johnson legközelebbi tanácsadónak maga mellé vette a népszavazás idején a Szavazz a kilépésre! kampány kitalálóját, az Oxfordon végzett Dominic Cummingst. Róla készült Benedict Cumberbatch főszereplésével az az HBO-n futó Brexit – Háborúban mindent szabad című brit tévéfilm, amely bemutatja, hogyan győzte meg Cummings tudatosan felépített fake news gyára a britek többségét az EU-tagság veszélyéről. És róla mondta a referendum nyomán lemondott Cameron, hogy karrierista pszichopata.

A Donald Trump amerikai elnök által természetesen lelkesen üdvözölt Johnson azt képzeli, hogy újra tudja nyitni a May által nagy nehezen összehozott, a 27 uniós tagállammal tavaly novemberben aláírt, ám a brit alsóházban háromszor is elutasított megállapodást. Tárgyalóasztalhoz viszont csak akkor ülne, ha Brüsszel lemond az ír záradékról, amely a brit kilépés után az ír–északír határ fizikai visszaállításának elkerülésére született. Johnson nyomatékul még azt is közölte, hogy rendezetlen válás esetén az EU a 39 milliárd angol fontos lelépési díjat sem kapja meg, ami az alku része.

Borítékolható volt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság még hivatalban lévő elnöke és az EU részéről a tárgyalásokat vezető francia Michel Barnier elutasító válasza: „a mostani a legjobb és az egyetlen lehetséges megállapodás, Johnson feltételei pedig elfogadhatatlanok”. A kérdésben leginkább érintett Leo Varadkar ír kormányfő szerint Johnson az észak-írországi vallási feszültségek kiújulását kockáztatja, és azt, hogy erősödik az északír katolikusokban a vágy az egyesülésre Írországgal.

Mindez aligha visszatartó erő Johnson számára, aki az október 31-ei határnapon mindenképpen ki akarja léptetni országát az EU-ból, ha van megállapodás, ha nincs. A YouGov közvélemény-kutató intézet nemrég meghökkentő felmérést tett közzé arról, hogy a konzervatív párt tagjai mi mindent feláldoznának a Brexit megvalósulásáért. A többségüket nem zavarná, ha a pártjuk szétesne, az Egyesült Királyság darabjaira hullana, Skócia kiválna, és az Ír-sziget újraegyesülne.

© AFP / Jessica Taylor

Nicola Sturgeon skót első miniszter be is jelentette, hogy újabb függetlenségi népszavazást kezdeményezne a brit kormánynál, ha megtörténik a Brexit. A skótok többsége ugyanis annak idején az EU-ban maradásra szavazott. A konzervatívok 40 százalékának az is megfizethető ár lenne, ha ellenzékbe szorulnának, és a Munkáspárt alakítana kormányt, csak szabaduljanak végre ki az EU „rabigájából”.

Az egészpályás letámadás, úgy tűnik, egyelőre bejött: az újdonsült kormányfő és pártja népszerűsége erősödött. Amire szüksége is van, hiszen azt rebesgetik, hogy Johnson előrehozott parlamenti választásokra készül. A híresztelést a miniszterelnök cáfolta, mondván, a britek sem újabb választást, sem újabb referendumot nem akarnak. Johnson pozíciója az alsóházban ingatag, mindössze kétfős a konzervatívok gyakorlati többsége, és az is csak az északír protestáns Demokrata Unionista Párt (DUP) tíz képviselőjével együtt. Ez a többség egyfősre zsugorodhat, ha a héten az egyik walesi választókerületben esedékes időközi voksolást a toryk az előrejelzésnek megfelelően elbukják.

Johnsonnak a rendezetlen kilépést elutasító párttársaival – élükön a még beiktatása előtt lemondott Philip Hammond pénzügyminiszterrel – is számolnia kell, akik mindenáron meg akarják akadályozni, hogy az Egyesült Királyság október 31-én kizuhanjon az EU-ból. Annyira elszántak, hogy ha kell, az ellenzékkel is szövetkeznének, és egy esetleges bizalmatlansági szavazáson a kormány megbuktatását is magukra vállalnák. Johnson ezt védené ki állítólag a szeptemberre előrehozott választással. Azzal számol, hogy megerősödött pozíciójával nemcsak a lázadó torykat gyűri le, hanem Nigel Farage új pártja, a Brexit Párt térnyerését is megállítja. Figyelmeztető ugyanakkor számára, hogy May is azzal a szándékkal hozta előre 2017-ben a választást, hogy megerősítse pártja többségét, ám elvesztette.