[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök eleve feleslegesnek tartja az új típusú izzókat. ","shortLead":"Az amerikai elnök eleve feleslegesnek tartja az új típusú izzókat. ","id":"20190913_donald_trum_narancssarga_arc_energiatakarekos_izzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece34343-63b6-4db2-9926-17d81974c65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_donald_trum_narancssarga_arc_energiatakarekos_izzok","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:28","title":"Trump szerint az energiatakarékos izzók miatt tűnik narancssárgának az arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az eredetileg kijelölt, 3 fős bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hivatkozva kiszállt a Czeglédy Csaba és társai elleni büntetőügyből, de már meg is van, kik ugranak be az elfogultság miatt távozó kétharmad helyére – erősítette meg a hvg.hu értesülését a Szegedi Törvényszék. Lapunk hónapokkal ezelőtt megírta, hogy kizárási ok merült fel azokkal a bírókkal szemben, akik most állítólag maguktól hátraléptek. Czeglédy Csaba szerint viszont a helyükbe lépő, új bírók sem felelnek meg a törvényi feltételeknek.","shortLead":"Az eredetileg kijelölt, 3 fős bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hivatkozva kiszállt a Czeglédy Csaba és társai elleni...","id":"20190913_Maguktol_visszaleptek_a_Czegledyugy_biroi_csuszik_a_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4593ab-0733-4c44-b753-c08633a4bd22","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Maguktol_visszaleptek_a_Czegledyugy_biroi_csuszik_a_targyalas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:43","title":"Elfogultság miatt visszaléptek a Czeglédy-ügy bírói, csúszik a tárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pető Tiboron a magyar szurkolók viselkedését kérik számon. ","shortLead":"Pető Tiboron a magyar szurkolók viselkedését kérik számon. ","id":"20190912_szlovak_kulugyminiszterium_nagykovet_magyar_szlovak_valogatott_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b696f3bf-bcd5-4183-9b63-59fbd5889e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szlovak_kulugyminiszterium_nagykovet_magyar_szlovak_valogatott_meccs","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:40","title":"Behívatta a szlovák külügy a magyar nagykövetet a magyar-szlovák meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor kigyulladt a párizsi Notre-Dame.","shortLead":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor...","id":"20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1096d27-2c8a-4013-a256-00d0f1195da3","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:30","title":"Film készült a Notre-Dame leégéséről – a hétvégén meg is nézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vezérigazgatója, Zsen Cseng-fej kész továbbadni a vállalat által fejlesztett 5G-technológiát egy nyugati cégnek, hogy bizonyítsa ártatlanságát.","shortLead":"A Huawei vezérigazgatója, Zsen Cseng-fej kész továbbadni a vállalat által fejlesztett 5G-technológiát egy nyugati...","id":"20190912_huawei_5g_licensz_szabadalom_zsen_cseng_fej_kemvad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84bfe85-bdd7-4bb3-a1f4-c0f9bb5b7629","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_huawei_5g_licensz_szabadalom_zsen_cseng_fej_kemvad","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:03","title":"Meglepő lépésre szánta el magát a Huawei, terítenék a paklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe050566-8187-48ca-b73b-8a43c830de77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk új kihívást talált a járműveinek, a versenypályát. ","shortLead":"Elon Musk új kihívást talált a járműveinek, a versenypályát. ","id":"20190912_Tesla_rekordkore_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe050566-8187-48ca-b73b-8a43c830de77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb85eede-249d-4e78-a269-72d17f0e1391","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Tesla_rekordkore_video","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:47","title":"Ez még nem Nürburgring, de egy rekordköre már van a Teslának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekarra világszerte Magyarország kulturális nagyköveteként tekintenek. A tao megszűnésével több száz millió forint esett ki a zenekar költségvetéséből. Fischer Iván viszont bizakodó.","shortLead":"A Fesztiválzenekarra világszerte Magyarország kulturális nagyköveteként tekintenek. A tao megszűnésével több száz...","id":"20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ddaed-d498-4475-826f-f0958f0f21a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:10","title":"Fischer Iván: \"A zene a legjobb eszköz a különböző kultúrák közötti híd szerepére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d41623-61b3-474c-994c-99aef3900221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan anyagot készítettek, ami szinte az összes ráeső fényt elnyeli.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan anyagot készítettek, ami szinte az összes ráeső fényt elnyeli.","id":"20190913_massachusettsi_muszaki_egyetem_sotet_anyag_felfedezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d41623-61b3-474c-994c-99aef3900221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccfe140-11ea-4c6f-8b2c-306c52dd422e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_massachusettsi_muszaki_egyetem_sotet_anyag_felfedezes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:03","title":"Elektromos vezetőkkel kísérleteztek a tudósok, véletlenül megcsinálták a világ legsötétebb anyagát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]