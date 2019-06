Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék elhelyezkedni az egykori közmunkásokat.","shortLead":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék...","id":"20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fc527-6757-4bdf-ad90-14ab4d3e350d","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 15:56","title":"Szövetkezetbe terelné a volt közmunkásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7,6 milliárd forintra értékelték a cégeket, amelyeket önként felajánlottak a KESMA-nak, emellett 6,7 milliárd forint pénz érkezett magánszemélyektől.","shortLead":"7,6 milliárd forintra értékelték a cégeket, amelyeket önként felajánlottak a KESMA-nak, emellett 6,7 milliárd forint...","id":"20190606_14_milliard_forintos_vagyont_szerzett_a_kormanykozeli_mediaalapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717f314d-6049-4c81-b922-8eb5728f1e61","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_14_milliard_forintos_vagyont_szerzett_a_kormanykozeli_mediaalapitvany","timestamp":"2019. június. 06. 06:24","title":"14 milliárd forintos vagyont szerzett a kormányközeli médiaalapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást a CNN-re.","shortLead":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel...","id":"20190604_bojkott_atandt_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c469ac-a63e-4345-a10e-2367db25c10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_bojkott_atandt_donald_trump","timestamp":"2019. június. 04. 09:03","title":"Az AT&T bojkottjára szólított fel Donald Trump, hogy megregulázza a CNN-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meghirdetett keret ötödét az első napon ebédidőig elvitték a Magyar Állampapír Pluszból.","shortLead":"A meghirdetett keret ötödét az első napon ebédidőig elvitték a Magyar Állampapír Pluszból.","id":"20190604_Nehany_ora_alatt_20_milliard_forint_ertekben_vettek_az_uj_allampapirbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dd694e-cce5-4af9-a43f-0b3b43bf1f26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Nehany_ora_alatt_20_milliard_forint_ertekben_vettek_az_uj_allampapirbol","timestamp":"2019. június. 04. 15:44","title":"Néhány óra alatt 20 milliárd forint értékben vettek az új állampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750d2d0b-f6b5-42f8-8493-8321502f922c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Dude Perfect társulat hiánypótló videót tett közzé.","shortLead":"Az amerikai Dude Perfect társulat hiánypótló videót tett közzé.","id":"20190604_vecepumpa_trukk_dude_perfect","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750d2d0b-f6b5-42f8-8493-8321502f922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81409bac-b1e5-4287-bfc2-a495f3741f18","keywords":null,"link":"/elet/20190604_vecepumpa_trukk_dude_perfect","timestamp":"2019. június. 04. 10:19","title":"Látott már vécépumpatrükköket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, mikor férhet oda a szerdán elsüllyedt Hableány roncsaihoz a 200 tonnát emelni képes Clark Ádám hajódaru.\r

\r

","shortLead":"Kérdés, mikor férhet oda a szerdán elsüllyedt Hableány roncsaihoz a 200 tonnát emelni képes Clark Ádám hajódaru.\r

\r

","id":"20190605_Elindult_a_Hableanyt_kiemelni_kepes_uszodaru_Komarombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f877c41c-a166-4bdc-87ef-14b858d9f566","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Elindult_a_Hableanyt_kiemelni_kepes_uszodaru_Komarombol","timestamp":"2019. június. 05. 08:17","title":"Elindult a Hableányt kiemelni képes úszódaru Komáromból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","shortLead":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","id":"20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1e8d5-3d04-4f93-99e8-4d83d9a4e3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","timestamp":"2019. június. 04. 11:23","title":"\"Az összes volt szocialista ország elhagyott bennünket\" – a volt gazdasági miniszter olvasott be a kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","shortLead":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","id":"20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a77ce0-198d-40cc-b1d6-af3779423045","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2019. június. 05. 10:54","title":"Cigarettát venne Beverly Hillsben? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]