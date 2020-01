1,6 milliárd forintos bírság képalkotó diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban történő összejátszásért

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy számos, képalkotó diagnosztikai termékeket (azaz, MRI-, CT- és röntgenberendezéseket) gyártó és forgalmazó vállalkozás tanúsított jogsértő magatartást az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban. A GVH a cégekre összesen több mint 1,6 milliárd forintnyi bírságot szabott ki.

A versenyhivatali vizsgálat feltárta, hogy 2015-ben az érintett cégek – azaz, a Siemens Healthcare Kft., a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., a PHILIPS Magyarország Kft., a HOGE Orvosi Műszer Kft., a Premier G. Med Kft., az Euromedic Technology Kft., a Chemium Zrt. ,,f.a.”, a Medirex Zrt., valamint a Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft. – felosztották egymás között a Környezet és Energia Program keretében kiírt közbeszerzéseket. Egységesen és folyamatosan tanúsított versenykorlátozó magatartásuk ráadásul az egyik legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek minősül. A legnagyobb bírságokat a GE Hungary Kft.-re (341 millió Ft), a Premier G. Med Kft.-re (308 millió Ft) és az Euromedic Technology Kft.-re (közel 300 millió Ft) vetette ki a Versenyhivatal.

Az eljárásban több vállalkozás is aktívan együttműködött a hatósággal. Három cég önként jelentette be jogsértő magatartását, és arra bizonyítékokat is szolgáltatott. Az ezt elsőként megvalósító MediszerKft.-vel szemben a hatóság mellőzte a bírság kiszabását, és ugyanezért csökkentette a Siemens Healthcare Kft. bírságát 40%-kal. A versenyhatóság nem fogadta el a HOGE Kft. engedékenységi kérelmét, de 30 %-kal csökkentette a vállalkozásra kirótt bírságot, mert az elismerte jogsértését, és lemondott jogorvoslati lehetőségéről is. A GVH több más vállalkozás esetében is jelentősen enyhítette a bírságokat az ún. egyezségi eljárásra tekintettel.

Kiemelendő, hogy a két bírságcsökkentő tényező – az engedékenység és a részvétel az egyezségi eljárásban – összeadódik, így a Siemens Healthcare Kft. összességében 70%-os bírságcsökkentésben részesült együttműködő magatartásának köszönhetően.

A többi vizsgált céggel szemben a GVH megszüntette az eljárást.

A 444 két évvel ezelőtt hosszú cikkben írt arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) már 2016 áprilisa óta vizsgálódik az ügyben, akkor a lappal csak annyit közöltek, hogy egy rendkívül bonyolult ügyről van szó, amelyben sok vállalkozást érintett, rengeteg tanút kell meghallgatniuk.

