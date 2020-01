Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vasárnap esti tűz és robbanás következtében öt épület sérült meg, három lakhatatlanná vált. Büntetőeljárás indult az óbudai tűz miatt

","shortLead":"A vasárnap esti tűz és robbanás következtében öt épület sérült meg, három lakhatatlanná vált.\r

Minisztériumban dolgozó kommunista alvó ügynökökről beszélt L. Simon - A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője. II. Erzsébet nem áll a fiatalok útjába, de nagyon szomorú. Erzsébet királynő jóváhagyta, hogy Harry és Meghan a saját lábukra álljanak A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról az operációs rendszer legújabb, 10-es kiadására. Még most is ingyen teheti fel a gépére a Windows 10-et – mutatjuk, hogyan

A 2019-es utolsó negyedéves adatok az ingatlanpiac változását mutatják. Beszakadt a panellakások ára

A rendőrök nem találtak robbanószert a komplexumban.

","shortLead":"A rendőrök nem találtak robbanószert a komplexumban.\r

Bombariadó volt a gödi Samsung-gyárban

A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már bizonyított orvosi eszközzel. Feltalálói szerint kisebb csodát sikerült alkotniuk. Meggyógyítja és egy hétig óvja a testen kívüli májat egy új orvosi eszköz

Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra utazzanak. Jól nézze meg ezt a képet, az az ember is rajta lehet, aki elsőként a Marsra lép