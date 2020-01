Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-es autópálya 80. kilométerénél a Győr felé vezető oldalt lezárták, a másik irányban pedig a belső sávban nem lehet közlekedni.","shortLead":"Az M1-es autópálya 80. kilométerénél a Győr felé vezető oldalt lezárták, a másik irányban pedig a belső sávban nem...","id":"20200116_Baleset_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba662f6-9c8d-46cd-8eb0-023df228f7d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Baleset_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. január. 16. 17:01","title":"Baleset miatt lezárták az M1-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","shortLead":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","id":"20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecc821-426a-4933-9f4b-3fedd73d953f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 16. 14:03","title":"Előkerült a terv, két összecsukható telefont is tervezett a Xiaomi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc60619-461e-4b49-b993-d0252e1ca23b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.","shortLead":"A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült...","id":"20200117_donormajat_eletben_tarto_gep_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc60619-461e-4b49-b993-d0252e1ca23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1915fd6-b6ec-42ff-b56e-28e929b5ed3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_donormajat_eletben_tarto_gep_svajc","timestamp":"2020. január. 17. 14:03","title":"Zürichben megcsinálták a \"mesterséges testet\", a gép egy hétig is életben tart egy emberi májat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa8c7dc-882c-488f-891a-7a1badcec31f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan robotokat építettek, melyek nem fémből készültek, így drótok sincsenek bennük: élő sejtek működtetik őket. \"Új korszak kezdődik\" – mondják.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan robotokat építettek, melyek nem fémből készültek, így drótok sincsenek bennük: élő sejtek...","id":"20200116_elo_robotok_organizmus_beka_ossejt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa8c7dc-882c-488f-891a-7a1badcec31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c90dab4-e906-4aca-819e-da825567325f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_elo_robotok_organizmus_beka_ossejt","timestamp":"2020. január. 16. 20:40","title":"Elkészültek az első élő robotok, önmagukat gyógyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban már napvilágot látott róla.","shortLead":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban...","id":"20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4940a9-d6bc-4fe6-8fb3-76ea60ebb325","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. január. 18. 10:03","title":"Előkerült egy érdekes rajz a Microsoft izgalmas új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072f79e6-53bf-424c-a26a-71e177196b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankerületi igazgató szerint Egerben utazó gyógypedagógusokat foglalkoztatnak az egyik iskola bezárása után, a szülők szerint ez nem elég.","shortLead":"A tankerületi igazgató szerint Egerben utazó gyógypedagógusokat foglalkoztatnak az egyik iskola bezárása után, a szülők...","id":"20200116_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_iskolajat_zarnak_be_Egerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072f79e6-53bf-424c-a26a-71e177196b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8b6437-9027-4786-b739-1c0b5b196696","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_iskolajat_zarnak_be_Egerben","timestamp":"2020. január. 16. 18:32","title":"Sajátos nevelési igényű gyerekek iskoláját zárnák be Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a0eae-4ba3-4c69-8be2-48d4ac7db0ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa felől jött a hideg és a hó.","shortLead":"Európa felől jött a hideg és a hó.","id":"20200116_Hoban_acsorogtak_a_tevek_a_szaudi_sivatagban_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f64a0eae-4ba3-4c69-8be2-48d4ac7db0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b96c2b-be8c-47ea-bf9d-19cca8c65bed","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Hoban_acsorogtak_a_tevek_a_szaudi_sivatagban_video","timestamp":"2020. január. 16. 10:40","title":"Hóban ácsorogtak a tevék a szaúdi sivatagban (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","shortLead":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","id":"20200116_Halalos_baleset_Tompanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fdac4e-6e37-4d31-921a-f161b6987692","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Halalos_baleset_Tompanal","timestamp":"2020. január. 16. 11:06","title":"Halálos baleset Tompánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]