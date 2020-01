Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","shortLead":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","id":"20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9833ff4-28d3-4cd0-a397-e510811edd5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","timestamp":"2020. január. 20. 18:48","title":"NER angolai módra: egymilliárd dollárt követelnek a volt elnök lányán és vején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének támogatására szánják az összeget.","shortLead":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének...","id":"20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5200150d-0524-436f-9623-c7c56df007b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","timestamp":"2020. január. 21. 20:55","title":"Az Európai Unió 200 millió euróval támogatja az űripart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","shortLead":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","id":"20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4597cfa5-eeb9-4458-aff7-75cfa9531d29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","timestamp":"2020. január. 20. 14:06","title":"Elhagyatott IKEA-épületből lesz nulla energiaigényű hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre egyetlen látható tulajdonosa van, özvegye, Vajna Tímea. Az egy éve elhunyt üzletember özvegye elállhatott attól a tervtől, hogy a 123 millió dollárt érő cégébe tulajdonosként bekerüljön egy amerikai cég és Vajna régi harcostársa, Samuel R. Falconello. ","shortLead":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre...","id":"20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dc605d-c490-4994-875b-1904d59a1995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","timestamp":"2020. január. 20. 11:40","title":"Egy évvel Vajna halála után is folyamatosan alakítják át a birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját...","id":"20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7d4293-48da-4678-88f8-18df13bb39da","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Radar360: Orbánt kitennék, Greta aggódik, Trump optimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban megháromszorozódott a megbetegedések száma.","shortLead":"Az országban megháromszorozódott a megbetegedések száma.","id":"20200121_kina_vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f6944-5caf-4f4f-bb89-37a89d1e489d","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_kina_vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. január. 21. 15:54","title":"Már hatan haltak bele a koronavírusba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/kkv/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott kormányzati pénz első tételét.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott...","id":"20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85a0ca2-d0e6-4497-8cdc-759a970544ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","timestamp":"2020. január. 20. 09:33","title":"Bemutatták az amerikai űrhaderő egyenruháját, a fél internet ezen nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]