[{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","shortLead":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","id":"20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26645a09-025e-4fb7-a2de-798d7482e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","timestamp":"2020. január. 21. 04:57","title":"Ködös, párás időnk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","shortLead":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","id":"20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9fd8c-0e5f-4729-ac27-f931e8d495f4","keywords":null,"link":"/360/20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","timestamp":"2020. január. 22. 18:00","title":"Radar360: nem zárják ki a Fideszt, meghalt Terry Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Washington államban mutatták ki.","shortLead":"Washington államban mutatták ki.","id":"20200121_Az_Egyesult_Allamokban_is_megjelent_a_kinai_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d20172-5911-4a18-b8e7-9ddbc74a7550","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Egyesult_Allamokban_is_megjelent_a_kinai_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:10","title":"Az Egyesült Államokban is megjelent a kínai koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","shortLead":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","id":"20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bb556-f539-4663-9987-2fe31985a4b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","timestamp":"2020. január. 22. 16:00","title":"Kézilabda-Eb: Magyarország nagy gólkülönbséggel kikapott Portugáliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feltérképezik a műanyagszennyezést a folyó teljes hosszában.","shortLead":"Feltérképezik a műanyagszennyezést a folyó teljes hosszában.","id":"20200122_Kiderulhet_mennyi_muanyag_van_a_Tiszaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8312cee6-bb1b-48dc-880d-0e2ae90ca407","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Kiderulhet_mennyi_muanyag_van_a_Tiszaban","timestamp":"2020. január. 22. 16:29","title":"Kiderülhet, mennyi műanyag van a Tiszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","shortLead":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","id":"20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d70c8-641e-4216-bb3f-758fa6339ab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:59","title":"Film készül egy dadogós borsodi YouTube-sztárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","shortLead":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","id":"20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab984b2-eeec-4299-ad35-1d23577658a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","timestamp":"2020. január. 22. 12:03","title":"Kiszivárgott fotókon a Xiaomi új telefonja, amellyel borsot törnének a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","shortLead":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","id":"20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c517251-0380-4b64-96d5-dabe85ccce95","keywords":null,"link":"/elet/20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","timestamp":"2020. január. 22. 07:44","title":"Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]