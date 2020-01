Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél lenniük.","shortLead":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél...","id":"20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3291acf-92ea-4be5-b3b7-fd1306ac6949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","timestamp":"2020. január. 22. 12:42","title":"Van olyan papír, amit nem kérhet az igazoltató rendőr a sofőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG...","id":"20200122_gyor_kozmunka_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552a3fd-7a29-4a8b-aea3-b92857223d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_gyor_kozmunka_video","timestamp":"2020. január. 22. 14:46","title":"Milliárdos csalás gyanúja miatt nyomoznak Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen tehetős új gazdájára vár. És mellesleg éppen...","id":"20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba394c8-e8ba-4b59-86b1-56cde6de44c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 06:41","title":"Olyan patinás Shelbyben ültünk, melynek csillogó kaszniján akár sminkelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak, a kórházszövetség is állást foglalt.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak...","id":"20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500bee9-67f0-4ab7-814a-cd81e042bd07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","timestamp":"2020. január. 21. 12:41","title":"Kórházszövetség: béremelés kell, de a betegellátás biztonsága ne kerüljön veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány miatt. Miután rákérdeztek, miért, inkább újra kinyitották őket.","shortLead":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány...","id":"20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52c09-e366-42c3-b1fa-74ac00208d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","timestamp":"2020. január. 21. 10:56","title":"Hetekig üresen állt több kórterem is egy fővárosi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre egy meglepetést is várnak.","shortLead":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945ad23c-d375-4205-9a41-f4a240c293c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","timestamp":"2020. január. 21. 09:03","title":"Lehet, hogy lesz egy meglepetés is az új Samsung Galaxyk bemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","shortLead":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","id":"20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdcc047-e0aa-415a-9a8f-6246b17912a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 21. 12:29","title":"Semmitmondó választ adott a külügy arra, miért nem épül még a trieszti kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","shortLead":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","id":"20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb9b338-fffb-48ed-a4e3-4f95108a0407","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","timestamp":"2020. január. 22. 15:03","title":"Meglepetés: a teljes Half-Life szériát ingyenessé tette a fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]