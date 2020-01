Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Feltérképezik a műanyagszennyezést a folyó teljes hosszában. 2020. január. 22. 16:29 Kiderülhet, mennyi műanyag van a Tiszában

Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli mindezt. 2020. január. 23. 12:03 1000 űrhajóval népesítené be a Marsot Elon Musk, 30 éven belül egymillió ember lakhat ott

Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat. 2020. január. 23. 10:41 Lazán odaadta a sofőrnek menet közben az autón felejtett tabletjét a motoros – videó

Elképesztő felvételek készültek az ítéletidőben. 2020. január. 22. 12:45 Háznyi magas hullámok és derékig érő tengerhab a mallorcai utcákon (videó)

Felelősségre vonást szorgalmaz a MÚOSZ. 2020. január. 22. 19:40 Az újságíró-szövetség szerint az M1 megsértette a sajtótörvényt

Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó tekintélyes összeget. 2020. január. 22. 16:40 Bartis Attila lesz a 45. Térey-ösztöndíjas, miután az előző jelölt politikai okokból nem kért belőle

Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről. 2020. január. 22. 19:13 Kártérítést kaphat Tóásó Előd

Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült. 2020. január. 22. 16:00 Kézilabda-Eb: Magyarország nagy gólkülönbséggel kikapott Portugáliától