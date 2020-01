Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","shortLead":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","id":"20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cc202e-ce12-4a5b-aaa0-eb5534a36047","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","timestamp":"2020. január. 24. 05:41","title":"Gázszállító teherautó robbant fel Limában, több halott és sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","shortLead":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","id":"20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5129dd-dbd1-44ee-aa57-cbd8d2dca5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","timestamp":"2020. január. 25. 09:03","title":"Hulk és Luke Skywalker is megmutatta, hogy néz ki az Instán és a Tinderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59f9027-1cc6-4d83-887c-c92ffb113057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar hajó elhunyt kapitányát képviselő ügyvéd szerint a svájci cég időhúzásra játszik.","shortLead":"A magyar hajó elhunyt kapitányát képviselő ügyvéd szerint a svájci cég időhúzásra játszik.","id":"20200124_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59f9027-1cc6-4d83-887c-c92ffb113057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408930f6-f245-4c32-b111-b8c490039e59","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_","timestamp":"2020. január. 24. 11:45","title":"Hableány-tragédia: nem ismeri el felelősségét a Viking Sigyn üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","shortLead":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","id":"20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522f1467-ee26-4e98-9482-8f45ea965e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","timestamp":"2020. január. 24. 08:39","title":"Hárman raboltak ki egy kínai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31c4d10-30c9-4357-b694-8a99fe586437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt arról beszélt, hogy el akarják kerülni, hogy a gyöngyöspatai roma gyerekeknek megítélt összeg ne a gyerekekhez jusson.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt arról beszélt...","id":"20200124_ENSZ_elott_allt_elo_egy_uj_magyarazattal_a_kormany_a_Gyongyospataugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e31c4d10-30c9-4357-b694-8a99fe586437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cf97e1-bd47-428e-9886-4d1948b597b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_ENSZ_elott_allt_elo_egy_uj_magyarazattal_a_kormany_a_Gyongyospataugyben","timestamp":"2020. január. 24. 17:31","title":"Már az ENSZ-ben is téma a Gyöngyöspata-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Február 3-án már meg is nyitna.","shortLead":"Február 3-án már meg is nyitna.","id":"20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7065ac4-1ea7-4a5c-80f5-3774b1e2723c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","timestamp":"2020. január. 24. 14:12","title":"Koronavírus: hat nap alatt húznak fel egy ezer ágyas kórházat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További 1072 fertőzésgyanús esetet még vizsgálnak.","shortLead":"További 1072 fertőzésgyanús esetet még vizsgálnak.","id":"20200124_Koronavirus_830ra_emelkedett_a_fertozottek_25re_pedig_a_halalos_esetek_szama_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7144c0-eb7e-4b1c-ab89-656af1f1a780","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Koronavirus_830ra_emelkedett_a_fertozottek_25re_pedig_a_halalos_esetek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. január. 24. 05:09","title":"Koronavírus: 830-ra emelkedett a fertőzöttek, 25-re pedig a halálos esetek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c3a360-840d-4e5d-a010-7c44583d1969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkorát repültek, hogy egyik hegyi útról egy másikra érkeztek a baleset végén.","shortLead":"Akkorát repültek, hogy egyik hegyi útról egy másikra érkeztek a baleset végén.","id":"20200124_Video_180_kmhs_temponal_esett_oriasit_a_ralivilagbajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c3a360-840d-4e5d-a010-7c44583d1969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cedff98-d1ea-42e9-8b04-b162419ee729","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Video_180_kmhs_temponal_esett_oriasit_a_ralivilagbajnok","timestamp":"2020. január. 24. 14:26","title":"180 km/h-s tempónál esett óriásit a ralivilágbajnok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]