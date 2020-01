Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még kinézhet a költségvetésnek a jogállami feltételrendszer miatt, de azzal nagyon rosszul járhatunk.","shortLead":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még...","id":"20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf12715-cf76-4c43-94a3-d643125cdd1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","timestamp":"2020. január. 24. 20:21","title":"Már februárban lehet új EU-s költégvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc45a52-79b6-4607-b758-e9bde659e28f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Száz éve, 1920. január 24-én, alig 36 évesen halt meg Amedeo Modigliani olasz festő, szobrász. Életében szegénység volt osztályrésze, a siker csak halála után adatott meg neki, alkotásai ma már csillagászati összegekért kelnek el az árveréseken.\r

