Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"360","description":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás. Bár az ősszel Borkai Zsolt csupasz hátsóval is megnyerte a várost a kormánypártoknak, Dézsi Csaba András fölényes győzelme gyógyír a fideszes sebekre.","shortLead":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás...","id":"20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e462e2a-e808-46e3-9852-f2039fb364fe","keywords":null,"link":"/360/20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","timestamp":"2020. január. 29. 19:00","title":"A győri pofon az összefogás újragondolására kényszerítheti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes vegetariánus menüt még nem merték a szervezők bevállalni. ","shortLead":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes...","id":"20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e285bd-3024-4679-815a-a2f3b10f788c","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","timestamp":"2020. január. 28. 10:35","title":"Zöldül az Oscar-gála, lemondanak a húsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás is jöhet a boltokban.","shortLead":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás...","id":"20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e89764-a483-4503-a97a-7eb0f4ec4db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","timestamp":"2020. január. 28. 15:45","title":"Komoly zöldségdrágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","shortLead":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","id":"20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94b1c4d-ef1c-449f-b2a8-807fa7917f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","timestamp":"2020. január. 28. 17:12","title":"Zsiday a koronavírusról: Már a félelem is elég a gazdaság visszaeséséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","shortLead":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","id":"20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82446c29-fd99-4c7d-807c-852e410ccb7a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 28. 18:28","title":"Már nincs szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"70 határsértőt kergettek vissza Szerbiába Röszkénél. Koronavírus Németországban is. Birkák az autópályán. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"70 határsértőt kergettek vissza Szerbiába Röszkénél. Koronavírus Németországban is. Birkák az autópályán. A hvg360 esti...","id":"20200128_Radar360_megtevesztette_a_fogyasztokat_a_Telekom_a_britek_beengedik_a_Huaweit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c3b535-71af-4fc3-b167-89a69f97a202","keywords":null,"link":"/360/20200128_Radar360_megtevesztette_a_fogyasztokat_a_Telekom_a_britek_beengedik_a_Huaweit","timestamp":"2020. január. 28. 17:30","title":"Radar360: megtévesztette a fogyasztókat a Telekom, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","shortLead":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","id":"20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d2b6-4c8e-448d-b5ae-52c3460b9014","keywords":null,"link":"/sport/20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. január. 28. 21:53","title":"Úgy hírlik, Dzsudzsák maradna az Emirátusokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","shortLead":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","id":"20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83baf7db-8d1d-4718-af29-d45f888e7dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2020. január. 28. 07:09","title":"Kamion és személyautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]