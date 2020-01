Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nemcsak a határon belül, de a magyar nyelven játszó erdélyi színházak támogatásánál is politikai alapon válogat az Orbán-kormány a teátrumok között.","shortLead":"Nemcsak a határon belül, de a magyar nyelven játszó erdélyi színházak támogatásánál is politikai alapon válogat...","id":"20200129_Az_erdelyi_magyar_kulturat_lenyegeben_magyarorszagi_lelegeztetogepre_csatoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd66781-ca99-4f90-822f-d4bb9e48ef93","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Az_erdelyi_magyar_kulturat_lenyegeben_magyarorszagi_lelegeztetogepre_csatoltak","timestamp":"2020. január. 29. 14:57","title":"Az erdélyi magyar kultúrát lényegében magyarországi lélegeztetőgépre csatolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d4ae9-d9ac-4c75-94b9-3415f8379254","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány új stratégiája energiatakarékosabb Magyarországot képzel el, amit nap- és atomenergia hajt. Meglátjuk, mi lesz belőle","shortLead":"A kormány új stratégiája energiatakarékosabb Magyarországot képzel el, amit nap- és atomenergia hajt. Meglátjuk, mi...","id":"202004__zoldstrategia__felmelegedes__paksi_bovites__fontolva_hasadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d4ae9-d9ac-4c75-94b9-3415f8379254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6904382-c179-433a-984f-1e6c2641e111","keywords":null,"link":"/360/202004__zoldstrategia__felmelegedes__paksi_bovites__fontolva_hasadas","timestamp":"2020. január. 29. 07:00","title":"Kormányzati klímaterv: nem látszik, hogyan lesz karbonsemleges Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptéren kiderült, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírus miatt lázasodott be, így az utasok speciális intézkedések nélkül elhagyhatták a gépet.","shortLead":"A reptéren kiderült, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírus miatt lázasodott be, így az utasok speciális...","id":"20200129_A_sanghaji_gep_utasai_a_repulon_vartak_mig_vizsgaltak_a_lazas_pilotat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f00e7f-9eb1-4cec-bd75-f724126f220f","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_sanghaji_gep_utasai_a_repulon_vartak_mig_vizsgaltak_a_lazas_pilotat","timestamp":"2020. január. 29. 14:59","title":"A sanghaji gép utasai a repülőn vártak, míg vizsgálták a lázas pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","shortLead":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","id":"20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b73056-8165-4f0b-a658-181ea152250a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","timestamp":"2020. január. 29. 10:56","title":"Jogsértő módon hagyta jóvá a GVH a kormányzati médiagólem létrejöttét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","shortLead":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","id":"20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6820facb-75e6-4986-bb5b-73b2836734eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","timestamp":"2020. január. 28. 16:11","title":"Az autópálya hídján terelt át egy román juhász több száz birkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A japánok közül négyen betegek voltak, úgy szálltak fel a repülőgépre.","shortLead":"A japánok közül négyen betegek voltak, úgy szálltak fel a repülőgépre.","id":"20200129_Az_Egyesult_Allamok_es_Japan_is_elkezdte_kimenekiteni_az_allampolgarait_Vuhanbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eceb2e80-6d10-4c83-9969-48064fc7252f","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Az_Egyesult_Allamok_es_Japan_is_elkezdte_kimenekiteni_az_allampolgarait_Vuhanbol","timestamp":"2020. január. 29. 10:15","title":"Az USA és Japán is elkezdte hazautaztatni az állampolgárait Vuhanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","shortLead":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","id":"20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135bac3-38f0-4a8b-b22f-33d74d156fa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","timestamp":"2020. január. 30. 12:01","title":"December óta nem készülnek új adókártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust.","shortLead":"Aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust.","id":"20200128_kina_vuhan_koronavirus_vedelmi_mechanizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000ab7c7-10d5-4e6d-89c7-6840c18eb8d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_kina_vuhan_koronavirus_vedelmi_mechanizmus","timestamp":"2020. január. 28. 20:06","title":"Hazahozzák a Vuhanban ragadt uniós állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]