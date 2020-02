Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9fe83a3-4d1f-4f47-b97c-89307aab5f27","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyre több európai nagyvárost összekötő éjszakai vonatozás divatja új frontot nyithat a vasút és a környezetszennyező repülők vetélkedésében.","shortLead":"Az egyre több európai nagyvárost összekötő éjszakai vonatozás divatja új frontot nyithat a vasút és...","id":"202005__repulo_helyett_halokocsi__tizedeles__kibocsatas_es_kereslet__alva_jarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9fe83a3-4d1f-4f47-b97c-89307aab5f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567b1c4-7dd7-4146-b5ab-6aa8655274b7","keywords":null,"link":"/360/202005__repulo_helyett_halokocsi__tizedeles__kibocsatas_es_kereslet__alva_jarok","timestamp":"2020. február. 01. 16:00","title":"Az új divat az éjszakai vonatozás, de nem ám akármilyen vonatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétfőn újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai üzleteit.","shortLead":"Hétfőn újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai...","id":"20200202_Az_Apple_bezarja_osszes_kinai_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa812df9-c2e7-431a-8ff4-205849aa6236","keywords":null,"link":"/kkv/20200202_Az_Apple_bezarja_osszes_kinai_uzletet","timestamp":"2020. február. 02. 11:47","title":"Az Apple bezárja összes kínai üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tucat sérült állatot pedig el kellett altatni. ","shortLead":"Két tucat sérült állatot pedig el kellett altatni. ","id":"20200202_Koalak_szazait_meszarolhattak_le_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69665dfa-aeab-4e38-b66a-95693a15e537","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Koalak_szazait_meszarolhattak_le_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 02. 17:53","title":"Koalák százait mészárolhatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","shortLead":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","id":"20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e05c-8327-45ba-b0b9-b243403b9216","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","timestamp":"2020. február. 03. 10:18","title":"Könyvtáros lett a börtönben Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","id":"20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccb4253-0f12-428a-8e49-a09665af4c57","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","timestamp":"2020. február. 01. 12:25","title":"Fülke: „A 360 forintos euró is benne van a pakliban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","shortLead":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","id":"20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c545d0-086f-4294-bb11-3721fc10a2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","timestamp":"2020. február. 02. 09:06","title":"Egy csapat versenypályára ugráló kenguru miatt kellett leinteni egy autóversenyt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint, amely a Global Change Biology című folyóiratban jelent meg.","shortLead":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint...","id":"20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cac704-daf7-42e1-bfb9-19665c95f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. február. 01. 12:03","title":"Gond lesz a szomszédban (is), nehezen tűrik az Alpok élőlényei a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetet nézve összesen 454 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Az elmúlt hetet nézve összesen 454 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20200203_hatarserto_menekult_migrans_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c466e1-67e2-4319-8106-51e2dd04df47","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_hatarserto_menekult_migrans_rendorok","timestamp":"2020. február. 03. 07:42","title":"187 menekültet tartóztattak fel a hétvégén a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]