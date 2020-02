Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9337635-8142-419f-9b96-ccee112d46d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autógyár 2019-es adózott eredménye közel 100 millió euróval csökkent 2018-hoz képest.","shortLead":"Az autógyár 2019-es adózott eredménye közel 100 millió euróval csökkent 2018-hoz képest.","id":"20200204_Tobb_autot_szallitott_Ferrari_megis_hatalmasat_zuhant_a_profitja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9337635-8142-419f-9b96-ccee112d46d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944d6cd5-2859-43de-b796-3e8d2998d13f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Tobb_autot_szallitott_Ferrari_megis_hatalmasat_zuhant_a_profitja","timestamp":"2020. február. 04. 14:17","title":"Több autót szállított Ferrari, mégis hatalmasat zuhant a profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c49d0-f29f-46aa-9a44-e3d46c6f2e6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek új őrületét a kiterjesztett valóság és az ehhez készült eszközök jelenthetik. A versenyből a Bosch sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Az elkövetkező évek új őrületét a kiterjesztett valóság és az ehhez készült eszközök jelenthetik. A versenyből a Bosch...","id":"20200205_bosch_light_drive_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817c49d0-f29f-46aa-9a44-e3d46c6f2e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3135f0-7b5f-4487-b9a2-8564d677b094","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_bosch_light_drive_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. február. 05. 20:33","title":"Elfelejtheti a telefonokat, ha ilyen szemüvegeket lehet majd kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","shortLead":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","id":"20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ad3c6-4949-45e3-aa6c-7adea0d4e8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","timestamp":"2020. február. 05. 10:11","title":"Erre a hétülésesre várnak az elnökök és rapperek – itt az új Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","shortLead":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","id":"20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11f29-da3e-409c-ab98-cfe2b0585b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","timestamp":"2020. február. 05. 07:12","title":"Csomagkézbesítő szolgálatokkal szállíttatott kábítószert két ázsiai férfi Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","shortLead":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","id":"20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403cae38-1e2f-4f44-bb33-78d9c822ec74","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 08:45","title":"Schmidt Mária tiltakozik Szabó István életműdíja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda 103 éves volt.","shortLead":"A színészlegenda 103 éves volt.","id":"20200206_Meghalt_Kirk_Douglas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0be2005-9988-48b3-a24f-fa8ecc8e2608","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Meghalt_Kirk_Douglas","timestamp":"2020. február. 06. 05:18","title":"Meghalt Kirk Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1e10a8-c03c-4864-8221-977ec332e4f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 05. 13:24","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonnyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla azért döntött az ítélet hatályon kívül helyezése és az új eljárás mellett, hogy egységesíteni lehessen a vádlott büntetőügyét a Czeglédy-perrel.","shortLead":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla...","id":"20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b96863e-5319-4b69-9905-125d858e20bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","timestamp":"2020. február. 04. 12:06","title":" Czeglédy-ügy: „Nekem a fizetésemért az volt a dolgom, hogy aláírjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]