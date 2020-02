Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfcd759e-7cf8-4ecb-97e5-e17fa7ec0eec","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Gazdag és hírhedt ügyfelek révén vált amerikai sztárügyvéddé Alan Dershowitz, aki Donald Trump szenátusi tárgyalásán gyakorlatilag megindokolta, miként tehet meg az elnök bármit, ha az a megválasztását szolgálja.","shortLead":"Gazdag és hírhedt ügyfelek révén vált amerikai sztárügyvéddé Alan Dershowitz, aki Donald Trump szenátusi tárgyalásán...","id":"202006_alan_dershowitz_trumpugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfcd759e-7cf8-4ecb-97e5-e17fa7ec0eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed7c6c-bb5b-4c6f-b65e-9f81c938476a","keywords":null,"link":"/360/202006_alan_dershowitz_trumpugyvedje","timestamp":"2020. február. 06. 15:00","title":"Az ügyvéd, aki védte Trumpot, Epsteint és O.J. Simpsont is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","shortLead":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","id":"20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5710b3-8198-454a-bb9b-5c29415ee0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","timestamp":"2020. február. 07. 08:48","title":"Pusztulnak a dongók a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok más gyártó is veszélyben van.","shortLead":"Sok más gyártó is veszélyben van.","id":"20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773473fc-bc6d-46d6-89e3-5170396f08e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","timestamp":"2020. február. 07. 09:31","title":"Leállhat a Fiat gyártása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború egyik félnek sem tett jót, így nem csoda, ha a tőzsdék kedvezően reagáltak arra a hírre, hogy a kínaiak visszavonják a szeptemberben érvénybe lépett büntetővámokat. Lassú ez a búcsú a fegyverektől, hiszen az amerikaiak még fenntartják a szankciók nagyrészét. ","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború egyik félnek sem tett jót, így nem csoda, ha a tőzsdék kedvezően reagáltak arra...","id":"20200206_Bekejobbot_nyujtott_Kina_az_USAnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87adf7d6-b2eb-4980-be53-dfed7e36d923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Bekejobbot_nyujtott_Kina_az_USAnak","timestamp":"2020. február. 06. 16:24","title":"Békejobbot nyújtott Kína az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald Trump amerikai elnököt, míg az elmozdításával próbálkozó demokraták kínos iowai káosszal vágtak neki az előválasztási maratonnak.","shortLead":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald...","id":"20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182145f0-38c7-438f-82e1-2f03fe1f2ad8","keywords":null,"link":"/360/20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","timestamp":"2020. február. 05. 11:00","title":"Trump megússza, a demokraták csak abban bízhatnak, hogy ráég a bélyeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","shortLead":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","id":"20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af7c30-e743-4afb-b3f7-22b6252d8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","timestamp":"2020. február. 06. 11:19","title":"Újabb beruházás indul a Budai Várban, 4,6 milliárd forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","shortLead":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","id":"20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0c1b1-69a7-4ced-943a-fa6359e028a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","timestamp":"2020. február. 05. 12:27","title":"Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3de41-288a-446e-a2a8-ee595d6da91f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Privatizációs fiaskó az idestova tíz éve üresen álló Rác fürdő esete. A létesítményt most a Fővárosi Önkormányzat szerezné meg, miután ez Tarlós Istvánnak nem sikerült. Talán azért nem, mert valakik mégis szemet vetettek rá.","shortLead":"Privatizációs fiaskó az idestova tíz éve üresen álló Rác fürdő esete. A létesítményt most a Fővárosi Önkormányzat...","id":"202006__rac_furdo__karacsonyek_kuzdenek__ures_lakosztaly__befurodtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3de41-288a-446e-a2a8-ee595d6da91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f491d641-9529-4a03-8c70-e7201bd5f7c9","keywords":null,"link":"/360/202006__rac_furdo__karacsonyek_kuzdenek__ures_lakosztaly__befurodtek","timestamp":"2020. február. 07. 07:00","title":"Megszerezné a főváros a Rác fürdőt, de a labda a kormánynál pattog ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]