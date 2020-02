Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb lázadó, a popzene egyik legnagyszerűbb szerző-előadója, Bob Marley.



","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb...","id":"20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc409629-85f6-466f-9fd2-605bbc4b7e78","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","timestamp":"2020. február. 06. 16:20","title":"Koncertjén összeölelkeztek az ádáz politikai ellenfelek is – 75 éve született Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az 1981 és 2010 közötti januári átlaghőmérsékleteket. De van olyan térség, ahol ennek közel duplája volt a különbség.","shortLead":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet...","id":"20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfd72af-5c2d-42e3-8966-ad343b50494d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","timestamp":"2020. február. 07. 10:03","title":"3,1 Celsius-fokkal volt melegebb 2020 januárja az elmúlt 30 év átlagánál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon a gázai térségben. A külügyminiszter Steve Bannonnal is összefutott.","shortLead":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon...","id":"20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de8078-ba8c-4d7f-8a40-fcad4a3f6156","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","timestamp":"2020. február. 05. 20:10","title":"Trump vejével is kezet rázott Szijjártó Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","shortLead":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","id":"20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4571de-698c-458e-8a5f-93dec85472fd","keywords":null,"link":"/sport/20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","timestamp":"2020. február. 06. 13:21","title":"Koronavírus: megígérték a szervezők, hogy megtartják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6503585a-8374-4bdf-b0a4-afa4fe9b5da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Derek Mackay vacsorázni és meccset nézni hívott egy kamaszfiút, akit az üzenetekben helyes fiúnak nevezett. ","shortLead":"Derek Mackay vacsorázni és meccset nézni hívott egy kamaszfiút, akit az üzenetekben helyes fiúnak nevezett. ","id":"20200206_skot_penzugyminiszter_derek_mackay_uzenet_kamasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6503585a-8374-4bdf-b0a4-afa4fe9b5da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c7596-fb1a-4ff6-b29e-9c63bf147462","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_skot_penzugyminiszter_derek_mackay_uzenet_kamasz","timestamp":"2020. február. 06. 12:12","title":"Lemondott a skót pénzügyminiszter, aki a Facebookon próbált elcsábítani egy 16 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem lesz kellemes az idő, éjszaka egyes helyeken akár mínusz 10 fok is lehet.","shortLead":"Nem lesz kellemes az idő, éjszaka egyes helyeken akár mínusz 10 fok is lehet.","id":"20200207_idojaras_elorejelzes_meteorologia_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34950ef-ae2c-495a-9acb-c8810d815d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_idojaras_elorejelzes_meteorologia_hideg","timestamp":"2020. február. 07. 16:39","title":"Felhő- és csapadékmentes hétvége jön, a szél azonban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha továbbra sem mutatja a fertőzés jeleit, akkor kiengedik.","shortLead":"Ha továbbra sem mutatja a fertőzés jeleit, akkor kiengedik.","id":"20200205_Csutortokon_kiengedhetik_a_korhazbol_a_Vuhanbol_eljott_magyar_egyetemistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adee368b-2c6c-48b5-bc2e-304191a69a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csutortokon_kiengedhetik_a_korhazbol_a_Vuhanbol_eljott_magyar_egyetemistat","timestamp":"2020. február. 05. 19:39","title":"Csütörtökön kiengedhetik a kórházból a Vuhanból eljött magyar egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bár a rendőrség a történész egyik publicisztikájára is hivatkozott, amikor idén nem engedélyezte a neonácik felvonulását az úgynevezett becsület napján, Ungváry Krisztián szerint nem lehet minden köztéri megemlékezést betiltani. A HVG-nek adott interjúban elmondta, fontosabb lenne alternatív emléktúrákat szervezni a kitörés évfordulóján.","shortLead":"Bár a rendőrség a történész egyik publicisztikájára is hivatkozott, amikor idén nem engedélyezte a neonácik...","id":"202006__ungvary_krisztian_tortenesz__kitoresrol_hosokrol__agyaggalambok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fecada-c8a0-4658-8b2a-06a04a3dded5","keywords":null,"link":"/360/202006__ungvary_krisztian_tortenesz__kitoresrol_hosokrol__agyaggalambok","timestamp":"2020. február. 06. 19:00","title":"Ungváry Krisztián: A kitörésnél a német és a szovjet katonák sem hősök voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]