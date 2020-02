Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","shortLead":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","id":"20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e2900-bcf1-4e48-860a-586e40e5c494","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","timestamp":"2020. február. 11. 16:15","title":"Így is működhet az autócsempészés nyugatról keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","shortLead":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","id":"20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e4f9ea-7482-47a3-832c-79fe539e904c","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","timestamp":"2020. február. 11. 10:50","title":"Mégis mit keresett Eminem az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","shortLead":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","id":"20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3b1a7-0fec-4402-8463-749c8cd32f84","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","timestamp":"2020. február. 12. 09:50","title":"Nagy üzlet az angol focicsapatoknál a gyerekek vonultatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","shortLead":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","id":"20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cee26f0-d13f-418e-b6e9-07d9109b8cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. február. 12. 11:49","title":"Fürjes: Marad a Ludovikában a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban a Samsung. A Galaxy S-széria idei csúcsmodelljét jelentő S20 Ultra jó esélyekkel indul az idei tavasz meghódítására.","shortLead":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban...","id":"20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27610d00-4c2f-4d1b-b70c-a027ac23c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","timestamp":"2020. február. 11. 20:00","title":"108 megapixeles kamera és óriási képernyő: megjött a Samsung Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termék Szingapúrból származik.","shortLead":"A termék Szingapúrból származik.","id":"20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0f778-430c-4e5f-92a4-be7bcddd3330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 11. 21:05","title":"Ne vásároljon ebből a szezámolajból, visszahívta a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","shortLead":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","id":"20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87d67e2-abf3-436b-839d-abfc40a3090c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","timestamp":"2020. február. 11. 05:32","title":"Trump először tagadta, most kiderült, hogy 109 katona szenvedett agysérülést az iráni támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]