Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki a hatalom összpontosításával a végső felelősséget is magára húzta. A Kínai Kommunista Pártban már meg is indult a szokásos bűnbakképzés, több magasrangú tisztviselőt is leváltottak, köztük a hupeji tartomány egészségügyi bizottságának párttitkárát. ","shortLead":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki...","id":"20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93931864-9008-4a35-9eb7-9005b0c6c696","keywords":null,"link":"/360/20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","timestamp":"2020. február. 12. 13:00","title":"A kínai elnök a járvány miatt politikai katasztrófától is tarthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","shortLead":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","id":"20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec6c9d4-e943-4cf5-b0d2-aff522db8627","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","timestamp":"2020. február. 11. 07:45","title":"Egyre kevesebb autósiskola van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette Smer, illetve hogyan teljesít a második-harmadik legnépszerűbb párt, Marian Kotleba fasisztoid alakulata.","shortLead":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette...","id":"20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de838f-d88f-41aa-b09f-e27f9c8b4b9f","keywords":null,"link":"/360/20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Ha értjük Magyarországot, megértjük Szlovákiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Szeged és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon.","shortLead":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Szeged és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon.","id":"20200210_kidolt_fa_vihar_vasut_mav_kesesek_potlobusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b214cf67-afa8-497c-8c59-9bf59b6d629d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_kidolt_fa_vihar_vasut_mav_kesesek_potlobusz","timestamp":"2020. február. 10. 20:33","title":"Kidőlt fák nehezítik a vasúti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos részletre.","shortLead":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos...","id":"20200211_vihar_biztositas_szel_karok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f4455d-52b6-4165-b324-096b6e6421ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_vihar_biztositas_szel_karok","timestamp":"2020. február. 11. 11:29","title":"Erre figyeljen, akinek a házában kárt tesz a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai MWC évről évre rengeteg kiállítót vonz, ám a koronavírus okozta félelmek miatt egyre többen mondják le szereplésüket. Ezúttal négyen, köztük a Sony és az Intel képviselői döntöttek úgy, hogy inkább nem mennek.","shortLead":"A barcelonai MWC évről évre rengeteg kiállítót vonz, ám a koronavírus okozta félelmek miatt egyre többen mondják le...","id":"20200211_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114e277-22d3-4c48-b9a4-d37292f9ae3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus_barcelona","timestamp":"2020. február. 11. 11:03","title":"A koronavírus miatt négy újabb gyártó fújta le az év egyik legjobban várt kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd79d16-0aaa-4f62-9052-4f3fe10543a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2020. február. 10. 17:51","title":"Megtépázza a szél az országot kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","shortLead":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","id":"20200211_biztositas_vihar_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5fc005-43bb-4769-b947-f8e411d1f049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_biztositas_vihar_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 07:39","title":"Olyan lehet ez a február a biztosítóknak, mint ha a nyári viharszezonban lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]