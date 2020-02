Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már ha a világ országai meg tudnának egyezni.","shortLead":"Már ha a világ országai meg tudnának egyezni.","id":"20200214_oecd_adoelkerules_beps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14b0ca-3a22-4b84-a4e6-5e6a1790f0be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_oecd_adoelkerules_beps","timestamp":"2020. február. 14. 14:30","title":"Évi 100 milliárd dollárt hozna az \"OECD-adó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentette a Pénzügyminisztérium a 2020-as GDP-növekedési előrejelzését.","shortLead":"Jelentősen csökkentette a Pénzügyminisztérium a 2020-as GDP-növekedési előrejelzését.","id":"20200214_varga_mihaly_gdp_2020_nyugdijpremium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aef23b-af77-4be0-9de3-10a9fb634895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_varga_mihaly_gdp_2020_nyugdijpremium","timestamp":"2020. február. 14. 12:59","title":"Ha Vargáéknak igazuk lesz, idén nem fizetnek nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d33b4b-567d-4205-b9ba-82aae8b83cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kuna Tibor havi 48 ezer forintért lakik egy 74 négyzetméteres ingatlanban.","shortLead":"Kuna Tibor havi 48 ezer forintért lakik egy 74 négyzetméteres ingatlanban.","id":"20200214_Szijjarto_baratja_is_rendkivul_alacsony_aron_berel_lakast_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d33b4b-567d-4205-b9ba-82aae8b83cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c16fee9-9a24-4d4a-a159-591a71c7ef77","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200214_Szijjarto_baratja_is_rendkivul_alacsony_aron_berel_lakast_a_Varban","timestamp":"2020. február. 14. 08:40","title":"Szijjártó barátja is rendkívül alacsony áron bérel lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vidéki város két, bevallottan konzervatív gimnáziumigazgatója is kiborult a NAT-on. 