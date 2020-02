Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen a mobilvilágban is hódításba kezd.","shortLead":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen...","id":"20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220f564-e8c4-4728-8a58-6cd596a177bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","timestamp":"2020. február. 12. 17:03","title":"Telefonokra is elkészítik a legendás versenyjátékot, jön az új Forza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre nő a nyomás a NATO-n belül a magyar kormányon az Ukrajnával vállalt konfliktus miatt.","shortLead":"Egyre nő a nyomás a NATO-n belül a magyar kormányon az Ukrajnával vállalt konfliktus miatt.","id":"20200213_ukrajna_nato_tagorszagok_diplomata_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7cf561-0bb3-4f3d-af92-aa1d736c55f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ukrajna_nato_tagorszagok_diplomata_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. február. 13. 16:50","title":"Egyszer csak tucatnyi diplomata állított be a magyar külügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","shortLead":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","id":"20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7fa4c0-0c18-46cd-9c5e-bec696366da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","timestamp":"2020. február. 13. 08:47","title":"Nem tér magához a forint, még mindig 340 felett az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvénysértőkre 30 ezer forintnak megfelelő bírságot szabhatnak ki.","shortLead":"A törvénysértőkre 30 ezer forintnak megfelelő bírságot szabhatnak ki.","id":"20200213_ormenyorszag_dohanyzas_kozterulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c967888-35a8-4630-92f3-8295f3f438da","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_ormenyorszag_dohanyzas_kozterulet","timestamp":"2020. február. 13. 21:34","title":"Az örmények betiltják a köztéri dohányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a0f154-52c8-4f36-9e4b-5d51cdbe87b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak” – jegyezte meg Picasso Csontváryról egy 1949-es párizsi kiállításon. A közelmúltban két új monográfia is felidézte az akkori Szajna-parti bemutatkozás történetét.","shortLead":"„Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak” – jegyezte meg Picasso Csontváryról...","id":"202007__csontvary_parizsban__aduna_rousseauja__elveszett_kepek__zart_ajtok_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22a0f154-52c8-4f36-9e4b-5d51cdbe87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f890e5-8f8e-4cd7-920a-81f6748012a0","keywords":null,"link":"/360/202007__csontvary_parizsban__aduna_rousseauja__elveszett_kepek__zart_ajtok_mogott","timestamp":"2020. február. 13. 19:00","title":"A világsiker elől zárta el Csontváry képeit a kommunizmus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","shortLead":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","id":"20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5520c9-785c-4540-986c-f1008494a894","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 12. 16:15","title":"Kénes paradicsomcsipszet hívott vissza a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet szerint az ellenzéki politikusok mindössze a jogaikkal éltek.","shortLead":"Az ítélet szerint az ellenzéki politikusok mindössze a jogaikkal éltek.","id":"20200213_Vesztett_az_MTVA_jogszeruen_voltak_az_epuleteben_a_DK_kepviseloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc8fbeb-7662-431d-91d8-2acbb949d40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Vesztett_az_MTVA_jogszeruen_voltak_az_epuleteben_a_DK_kepviseloi","timestamp":"2020. február. 13. 17:34","title":"Vesztett az MTVA, jogszerűen voltak az épületében a DK képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszan tartó súlyos betegség után, egy héttel 72. születésnapját követően elhunyt Wichmann Tamás kenus.","shortLead":"Hosszan tartó súlyos betegség után, egy héttel 72. születésnapját követően elhunyt Wichmann Tamás kenus.","id":"20200212_Elhunyt_Wichmann_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88336f8a-152f-4eae-8325-ff8bbf9864fa","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Elhunyt_Wichmann_Tamas","timestamp":"2020. február. 12. 22:53","title":"Elhunyt Wichmann Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]