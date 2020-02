Nem adna már százmilliókat Érd a kézicsapatnak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","shortLead":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","id":"20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba9648-3ba0-472d-9948-4a3183c94da4","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","timestamp":"2020. február. 16. 10:45","title":"Nagyapjuk légfegyverével lőtte meg testvérét egy 15 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","shortLead":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","id":"20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a4332-8448-4332-826d-109c17c197f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","timestamp":"2020. február. 14. 17:37","title":"Győrbe vihetik a Skoda Superb gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","shortLead":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","id":"20200214_justin_bieber_uj_album","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f29ba9e-8d56-447a-b4a1-a6b67e38b576","keywords":null,"link":"/elet/20200214_justin_bieber_uj_album","timestamp":"2020. február. 14. 20:10","title":"Öt év után új albummal jelentkezett Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák dokumentálhatók. A program Magyarországon még nem elérhető.","shortLead":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák...","id":"20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc888c4c-bc8c-429f-9d66-dfa13728b4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","timestamp":"2020. február. 14. 18:03","title":"Új alkalmazást adott ki a Facebook, nagyon más, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","shortLead":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","id":"20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb1247-5408-42bd-94eb-33da4af3c844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","timestamp":"2020. február. 15. 13:32","title":"Egymilliárd dollárral segíti az USA az országokat, amelyek távolodnának az orosz energiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok is, amelyeknek a Boeing krízise idején több Airbusra lenne szükségük.","shortLead":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok...","id":"20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24d0d5-1a96-4b62-9df8-d9bd03f39ee7","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","timestamp":"2020. február. 15. 08:54","title":"Az USA megemeli az Airbus büntetővámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]