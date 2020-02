Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b98a9db-6c53-45c0-a0e4-39c5c9f2035e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PHASA-35 tervezését csupán két évvel ezelőtt kezdték meg a brit szakemberek, mostanra viszont már az első sikeres repülésén is túl van a szerkezet.","shortLead":"A PHASA-35 tervezését csupán két évvel ezelőtt kezdték meg a brit szakemberek, mostanra viszont már az első sikeres...","id":"20200218_elektromos_repulogep_napelemes_dron_phasa_35","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b98a9db-6c53-45c0-a0e4-39c5c9f2035e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e98572e-9873-4326-9532-fd8e63f7aed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_elektromos_repulogep_napelemes_dron_phasa_35","timestamp":"2020. február. 18. 18:03","title":"Sikeres volt a drónrepülő tesztje, ami egy évig maradhat leszállás nélkül a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af123d1d-9cac-4213-aaf5-7cf3676dec5f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az őshonos erszényesek populációja Új-Dél-Wales államban 80-85 százalékkal csökkent a tüzek miatt.","shortLead":"Az őshonos erszényesek populációja Új-Dél-Wales államban 80-85 százalékkal csökkent a tüzek miatt.","id":"20200218_kipusztulas_ausztralia_koalak_bozottuzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af123d1d-9cac-4213-aaf5-7cf3676dec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40608caf-52a6-48d7-bf1f-785109e0260d","keywords":null,"link":"/elet/20200218_kipusztulas_ausztralia_koalak_bozottuzek","timestamp":"2020. február. 18. 15:22","title":"Kipusztulás szélén ausztrál koalák egy része a bozóttüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint B. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni.","id":"20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4eed06-d52d-4f21-a240-eb5e2d207255","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","timestamp":"2020. február. 18. 13:26","title":"Visszakerül a Kúriára a lúgos orvos ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította hazáját.","shortLead":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította...","id":"20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ff14bf-5826-4193-8e6b-86bd88ae0c1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","timestamp":"2020. február. 19. 05:26","title":"Panama elnöke szerint az EU a hibás, amiért az országa visszakerült az adózási feketelistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki. A Magyar Mozgókép Szemlén többek között az Akik maradtak, a Valan, az Apró mesék, a Drakulics elvtárs vagy az Oscar-díjas Deák Kristóf kevésbé reklámozott tévéfilmje, a Foglyok is megtekinthető majd a Corvin moziban. ","shortLead":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki...","id":"20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f41e42-c42e-4783-8eb4-0b058fa110b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","timestamp":"2020. február. 18. 11:54","title":"A magyar vámpírsztori és az Akik maradtak is versenyben van a Magyar Filmdíjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A franchise-nak nagyon fontos az ország, de kénytelenek voltak így dönteni. ","shortLead":"A franchise-nak nagyon fontos az ország, de kénytelenek voltak így dönteni. ","id":"20200218_Lefujtak_a_Bondfilm_premierjet_Kinaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a657f129-1325-42a9-8450-126aef23b865","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Lefujtak_a_Bondfilm_premierjet_Kinaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 18. 12:25","title":"Lefújták a Bond-film premierjét Kínában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7cd860-3769-4285-ac4a-d39a32a48142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokasodnak a korábbi cserkészektől származó visszajelzések, melyek szerint a szövetség (korábbi) vezetői zaklatták őket. Több száz ügyről lehet szó, a kártérítési perek miatt a szervezet nem győz fizetni.","shortLead":"Sokasodnak a korábbi cserkészektől származó visszajelzések, melyek szerint a szövetség (korábbi) vezetői zaklatták...","id":"20200218_amerikai_cserkeszszovetseg_cserkeszek_szexualias_zaklatas_molesztalas_karteritesi_per_csodvedelem_csodeljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b7cd860-3769-4285-ac4a-d39a32a48142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0393a965-afd3-4b7e-a73f-3e1a03149710","keywords":null,"link":"/elet/20200218_amerikai_cserkeszszovetseg_cserkeszek_szexualias_zaklatas_molesztalas_karteritesi_per_csodvedelem_csodeljaras","timestamp":"2020. február. 18. 12:19","title":"Sorra buknak ki a zaklatási ügyek az amerikai cserkészeknél, csődvédelmet kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]